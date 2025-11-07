Новое творение российских инженеров уже превратилось в объект для шуток в соцсетях.

В Сети появилось видео испытаний автомобиля, который сами россияне называют "первой беспилотной версией УАЗ-452 "Буханка"". На это обратил внимание известный отечественный специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Будущее уже близко", - пошутил специалист на своей странице в Facebook.

Под постом "Флеша" собралось несколько забавных комментариев от пользователей сети. Один из них пошутил, что "разработка" россиян может привести к восстанию машин.

"Там на полу прапорщик незаметно лежит. Переключает передачи и газует", - написал еще один пользователь.

На представленных кадрах можно видеть, как разработчики сначала тестируют переключение скоростей, а затем машина с пустым водительским местом движется. Водитель управляет ею дистанционно, наблюдая за дорогой на экране ноутбука.

По данным российских источников, авто оснастили модулем дистанционного управления, который подключается к игровым педалям и рулю. Для связи, вероятно, используют Wi-Fi, радиоканал, сеть 4G, а возможно, и Starlink.

"Это обеспечивает практически неограниченную дистанцию управления", - говорят россияне.

Сами россияне, вероятно, серьезно относятся к новой разработке и хотят применять ее на фронтах российско-украинской войны.

По их словам, "Буханка" является главной рабочей лошадкой российско-украинской войны. С ее помощью обеспечивают логистику переднего края, доставляют боеприпасы, продовольствие и медикаменты.

Из-за массового применения дронов водители этих авто подвергаются большому риску. Поэтому если россияне смогут наладить производство беспилотных "Буханок", это может усложнить ситуацию для украинских защитников.

Беспилотные технологии на фронте

Отметим, что украинские бойцы используют наземных роботов в борьбе с РФ множеством различных способов, в частности, для установки мин, переноса грузов и транспортировки раненых.

Ключевым преимуществом этих роботов является способность перевозить грузы большой массы, чего не могут сделать "обычные" БпЛА.

По мнению западных специалистов, именно наземные роботы могут решить судьбу российско-украинской войны, поскольку они способны решать сложные логистические задачи в так называемой килл-зоне.

