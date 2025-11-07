Ему сообщили о подозрении, устанавливают, где делась еще часть денег.

Одного из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского нашли в лесу в Ровенской области, но при нем были не все деньги, которые пропали, сообщили в Государственном бюро расследований.

По их информации, полицейский хранил в своем рабочем кабинете вещественные доказательства - деньги в разной валюте, которые были изъяты его подчиненными во время досудебного расследования и должны были быть переданы на ответственное хранение в банковское учреждение.

3 ноября милиционер не вышел на работу, а в его рабочем кабинете не было денег. Уже 6 ноября, работники ГБР и полиции установили, что он скрывался в лесу на Ровенщине.

Видео дня

В ГБР рассказали, что в лесу правоохранитель обустроил временное жилье. "Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято более 12,6 миллиона гривен в иностранной валюте. После задержания правоохранителя устанавливают, где делись остальные деньги.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Ему "светит" до 12 лет заключения с конфискацией.

Дело Юрия Рыбянского - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Telegram-каналах сообщалось о том, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки работники Департамента внутренней безопасности обнаружили исчезновение арестованных средств - из Дарницкого управления полиции из камеры хранения исчезли 400 тысяч долларов.

6 ноября советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сказала, что предварительно речь идет о 16 миллионах гривен и преимущественно эта сумма была в долларах США.

Вас также могут заинтересовать новости: