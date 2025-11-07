Причиной ограничений являются российские атаки на энергообъекты.

В субботу, 8 ноября, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений:

с 08:00 до 21:00 - объемом от 1 до 2 очередей;

с 07:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Там также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Российские атаки по энергетике Украины - последние новости

С начала осени Россия активизировала энергетический террор по Украине. Так, в ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате ударов были зафиксированы разрушения, были пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что Россия изменила тактику и стремится довести украинскую энергосистему до непригодного состояния.

7 ноября в Минэнерго сообщили, что Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру четырех областей Украины. В результате ударов часть потребителей остались без света.

