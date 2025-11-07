Спецназовцы Службы безопасности Украины уже год эффективно действуют на самых тяжелых участках обороны Покровска. Подчиненные Малюка утилизируют здесь россиян в промышленных масштабах - только одна "Альфа" СБУ отминусовала 9,5 тыс оккупантов. Об этом пишет политолог Алексей Курпас .

Эксперт приводит цифры и подчеркивает, что бойцы Службы являются одними из лидеров по поражению техники и живой силы врага. "Малыш построил систему, при которой Служба максимально "минусует" противника и его технику", - акцентирует политолог.

Курпас напоминает, что СБУ одними из первых в Украине начали развивать направление дронов и постоянно были здесь на первых ролях. "В войне дронов главное не отставать от прогресса, идти в ногу со временем. А, как мне известно, методы, которые внедряют спецназовцы СБУ, потом пытаются взять на вооружение и другие подразделения", - пишет эксперт.

Видео дня

"То, что спецназовцы СБУ утилизируют россиян в промышленных масштабах - не случайность. Это системная работа умноженная на современные технологии. Результат всей вертикали выстроенной Малюком, который лично занимается своими боевыми подразделениями и регулярно бывает на фронте. Именно такие результаты, подкрепленные конкретными цифрами, и надо мультиплицировать. И тогда цена, которую платит враг за каждый метр украинской земли, будет еще больше расти", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что спецназовцы СБУ за год в районе Покровска уничтожили 9,5 тыс. человек живой силы противника, 255 танков, 433 ББМ, 343 артиллерийские системы и РСЗО, 78 средств ПВО, 12 средств РЭБ/РЭР, 4 553 единицы автотранспорта, 3 824 вражеские позиции и укрепления, 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.