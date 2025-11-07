Турецкие правоохранители обвиняют руководство Израиля в военных преступлениях.

Стамбульская Генеральная прокуратура выдала ордера на арест 37 человек израильских чиновников, включая премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по обвинению в "геноциде" и "преступлениях против человечности", совершенных в секторе Газа. Об этом сообщает турецкое государственное агентство "Анадолу".

Как сообщили журналистам в прокуратуре, ордера на арест выданы в частности в отношении следующих должностных лиц государства Израиль:

премьер-министр Беньямин Нетаньяху;

министр обороны Исраэль Кац;

министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир;

начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир;

командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Давид Саар Салама и других.

Официальной реакции Израиля на это решение еще не было.

Оредер на арест Нетаньяху от МУС

Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и ряда других израильских чиновников.

Ордера выдали за "преступления против человечности и военные преступления", совершенные во время военной операции в Газе в 2023-24 годах. МУС считает, что Нетаньяху и другие организовали нападение на гражданское население Палестины.

