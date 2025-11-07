Бесплатные выходные в Kingdom Come: Deliverance 2 продлятся до 10 ноября.

Warhorse Studios объявила о старте бесплатных выходных в Kingdom Come: Deliverance 2. Вплоть до 10 ноября (20:00 по Киеву) одну из лучших игр 2025 года можно опробовать бесплатно на ПК и Xbox Series.

Если после бесплатных выходных захочется глубже погрузиться в игру, то до 13 ноября на Steam-версию действует рекордная скидка в 40 процентов. Она распространяется как на стандартное, так и на золотое издание, включающее все дополнения.

В анонсе представители Warhorse отметили, что в рамках акции аудитории доступен полный билд – ограничений в бесплатной версии нет. Весь процесс из бесплатного пробного периода будет перенесен при покупке полной версии.

Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с украинской локализацией. RPG получила высочайшие оценки зарубежных рецензентов и может похвастаться "‎очень положительным" рейтингом в Steam. В обзорах ее называют одной из лучших и самых иммерсивных RPG за последние годы.

Для игры уже успело выйти два сюжетных дополнения, а 11 ноября выйдет заключительное и самое масштабное – Mysteria Ecclesiae. Помимо платного контента, команда продолжит выпускать бесплатные обновления. В одном из обновлений в игру добавили "супер-хардкорный" режим.

Ранее стартовало голосование за звание "ультимативной игры 2025 года". Среди них Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Hades 2 и Kingdom Come: Deliverance 2.

А меж тем релиз GTA 6, самой ожидаемой игры современности, перенесли во второй раз – теперь на ноябрь 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series.

