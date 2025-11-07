Палеонтолог Стив Брусатт считает, что мясо динозавров вполне могло быть съедобным - особенно у травоядных, тогда как хищные, вероятно, имели бы отвратительный вкус.

Мы, технически, до сих пор живем в эпоху динозавров - ведь птицы являются их прямыми потомками. Но если представить, что вымершие динозавры снова появились на Земле, возникает странный вопрос: могли бы мы их есть - и какой бы вкус имело их мясо?

Известный палеонтолог и консультант фильмов "Мир Юрского периода" профессор Стив Брусатт предполагает, что мясо динозавров было бы вполне съедобным - и, возможно, даже вкусным, пишет IFLScience.

"Я уверен, что мясо динозавров было съедобным, и в зависимости от вида, вероятно, довольно вкусным", - говорит он. - "Возможно, некоторые из них были ядовиты или имели неприятную плоть, но в целом мы могли бы их есть, и, вероятно, нам бы понравилось".

Видео дня

Брусатт отмечает, что самыми вкусными могли быть травоядные динозавры - вроде бронтозавра, трицератопса или стегозавра, тогда как хищные, такие как тираннозавр или велоцираптор, "вероятно, имели бы отвратительный вкус".

В то же время ученые напоминают, что даже среди современных потомков динозавров - птиц - есть ядовитые виды, например, капюшонный питохуи из Новой Гвинеи. Эта птица накапливает нейротоксин через жуков, которыми питается, и даже прикосновение к ней может вызвать онемение или паралич.

Итак, если бы человечество когда-то имело возможность попробовать "стейк из стегозавра", сначала стоило бы убедиться, что его мясо - не из тех, что парализуют после первого укуса.

Вас также могут заинтересовать новости: