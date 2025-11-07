Ужгород возглавил список городов с самой высокой стоимостью аренды жилья.

По состоянию на ноябрь средние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине колеблются от 4,5 до около 20 тысячи гривень. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, где в среднем можно снять "однушку" за 19 900 грн в месяц. За последние полгода аренда здесь выросла на 6%.

Вторую позицию занимает Львов с показателем 17 500 грн, что на 5% больше, чем полгода назад. При этом Киев замыкает ТОП-3 самых дорогих городов. В столице средняя цена аренды составляет 17 000 грн. Таким образом за последние 6 месяцев она снизилась на 6%.

Наибольший рост стоимости аренды жилья был зафиксирован в Ивано-Франковске, где цена аренды выросла на 17% и сейчас равна 16 000 грн.

Кроме того, самая дешевая стоимость аренды фиксируется в Харькове - 4 500 грн (+13% за последние полгода), Запорожье - 5 000 грн, Николаеве - 6 000 грн и Сумах 6 500 грн (-28%).

В сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях. Наибольшую динамику тогда было зафиксировано в Кировоградской области (+ 73%) однако такой прирост мог быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе. В столице предложение выросло на 21%, что в количественном значении является значительным приростом.

При этом в большинстве городов и сел недалеко от Киева заметно выросли цены на покупку и аренду жилья. Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в сентябре этого года была в Софиевской Борщаговке (+ 15% выше, чем в сентябре 2024) и Гатном (+ 11%).

