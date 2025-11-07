С Тарасом Цымбалюком девушка отказалась делиться этим.

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу Надежда Авраменко рассказала о сложных взаимоотношениях с семьей.

В 4-м выпуске проекта девушка на свидании с главным героем, украинским актером Тарасом Цымбалюком девушка отказалась делиться этим. На его вопрос "Как семья твоя? Какие у тебя с ней отношения?", Надя ответила лишь: "Хорошие… ну, нормальные".

"Мне показалось, что Надя об отношениях с семьей вообще как-то не хочет говорить", - заявил после такого ответа Тарас.

Не во время общения с "Холостяком" девушка раскрыла несколько шокирующих фактов об этом:

"Когда мои родители развелись, мне было шесть лет. С моим родным отцом я не общалась до широкомасштабной войны… И когда твоя мама в компании сидит и говорит: "Я тебя вообще не должна была рожать". Но когда она пошла делать аборт, ей сказали, что если она не родит этого ребенка, у нее не будет больше детей. Пришлось рожать… Родители бухают, отчим бьет маму…. О каких отношениях тут может идти речь?".

Надя добавила, что "это больше личная тема, и открываться еще рано":

"Когда мы больше узнаем друг друга, тогда я могу сесть и рассказать".

Напомним, ранее стало известно, что на шоу "Холостяк" 2025 вернулась знакомая Цымбалюка.

