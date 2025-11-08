5 важных деталей, которые следует проверить перед покупкой б/у смартфона

Покупка с рук всегда связана с риском, но эта инструкция поможет свести его к минимуму.

Покупка восстановленного смартфона может оказаться отличным способом сэкономить, если вы ограничены в средствах, но и скрывать определенные риски. Эксперты выделяют 5 важных деталей, которые следует проверить перед покупкой бу телефона.

Эти советы применимы независимо от того, покупаете ли вы телефон в проверенной службе по ремонту или в небольшом интернет-магазине, о котором вы раньше не слышали, пишет SlashGear.

1. Узнайте, менялись ли комплектующие

При ремонте смартфона использование неоригинальных компонентов может привести к ухудшению работы устройства, потере функций (например, Face ID на Apple iPhone) или нестабильной работе сенсора.

На iPhone, начиная с iOS 15.2, можно зайти в "Настройки → Основные → Об этом устройстве" и узнать, менялся ли аккумулятор, дисплей или камеры.

2. Проверьте состояние аккумулятора

На Айфонах по умолчанию встроен инструмент "Состояние аккумулятора и зарядка", который показывает остаток емкости. В идеале, чтобы батарейка имела 80% или больше от первоначальной емкости. Эта цифра показывает, насколько телефон использовался и была ли батарея заменена.

С Android‑устройствами проверка аккумулятора сложнее: не во всех моделях отображается точная информация, поэтому придется использовать сторонние приложения вроде Battery Guru. Если телефон легко ремонтируется, замена батареи в будущем будет проще.

3. Проверьте IMEI

IMEI – это уникальный 15-цифровой код телефона, зашитый в устройство при производстве. Важно проверить, не числится ли телефон как украденный или заблокированный. Даже если он выглядит новым, блокировка IMEI сделает его бесполезным для мобильной сети.

Наберите перед покупкой на телефоне *#06#, чтобы узнать его уникальный номер. Если у продавца сохранилась коробка, то сверьте IMEI с данными на ней.

4. Убедитесь, что функции защиты от кражи отключены

Многие крупные производители используют "антикражные" блокировки: на iPhone это Activation Lock, на Android – аналогичные функции под разными названиями. Если они активированы, телефон может оказаться полностью заблокированным. Перед покупкой убедитесь, что эти функции отключены.

5. "Пробейте" продавца и попросите гарантию

Большинства вышеперечисленных проблем можно легко избежать, если вы купите смартфон у проверенного продавца, которые дают гарантию и возможность возврата.

Также продавец должен быть готов предоставить сведения об IMEI/серийном номере для проверки, что данное устройство не украдено, не заблокировано, совместимо с вашим оператором.

Ранее эксперты рассказали, почему важно выключать телефон хотя бы раз в неделю. Этот простое и не требующие больших усилий действие обезопасит ваше устройство от вирусов и взлома.

