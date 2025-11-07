В частности, планируется массовое производство этих альтернативных средств.

В Украине смогли найти альтернативу китайским дронам серии Mavic. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Президент рассказал, что посещал фронт и был сделан аудит поставленных задач и их выполнения. Речь идет о запросах Сил обороны с горячих направлений.

Зеленский уверяет, что все запросы будут решаться. Будут упрощены вопросы обеспечения украинских защитников пикапами и квадроциклами. Еще будет решен вопрос взрывчатки.

"Мы закрываем все потребности по дронам для военных... Мавики - очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть (они проплачиваются), у нас все это работает. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены. Будет массовое производство. Будет готовиться соответствующее финансирование и будут контракты", - сообщил Зеленский.

Замена "мавикам"

Как пишет Forbes, в Украине уже существует ряд альтернатив Mavic, и эти средства уже поставляются на фронт. Например, компания Ukropter, разработала дрон Yautja, привлекательно названный Shmavik.

Потребность в альтернативе дронам Mavic возникла из-за того, что китайская фирма-производитель DJI запретила продажу своей продукции в Украину, чтобы навредить украинской обороноспособности. Теперь эти дроны приходится покупать через третьих лиц. Кроме того, существуют очевидные проблемы безопасности. Пентагон запретил любое использование дронов DJI, которые присылают данные производителям.

