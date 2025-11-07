В субботу, 8 ноября, специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить подключение "Ферросплавная-1" к станции в течение ближайших дней.

В пятницу, 7 ноября, вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС установлено локальное прекращение огня, чтобы провести ремонт резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В сообщении отмечается, что утром 7 ноября началось разминирование и другие подготовительные работы вблизи поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 киловольт. Отмечается, что ее связь с электростанцией была прервана шесть месяцев назад.

Планируется, что в субботу, 8 ноября, специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить подключение "Ферросплавной-1" к станции в течение ближайших дней. В МАГАТЭ подчеркнули, что это предоставит станции доступ к двум линиям электропередачи после ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 киловольт в прошлом месяце.

"Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей электроснабжения, а также с ограниченной резервной мощностью за пределами атомной электростанции. Они конструктивно сотрудничали с нами, чтобы обеспечить проведение этих жизненно важных ремонтных работ", - говорится в сообщении агентства.

В то же время, в МАГАТЭ подчеркнули, что общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной.

"Мы сможем говорить об успехе только тогда, когда эта разрушительная война закончится без ядерной аварии", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайвоненко проинформировал, что в результате российской дроновой атаки город Павлоград на Днепропетровщине полностью обесточен. Гайвоненко добавил, что также без электроснабжения остались некоторые населенные пункты Синельниковского района. По его словам, часть потребителей энергетики уже запитали по резервным линиям.

Также мы писали, что в МАГАТЭ заявили, что российская атака 30 октября по украинской энергетике привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине. Команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС подтвердили, что каждая из станций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач. Также команда МАГАТЭ на Ровенской атомной электростанции отчиталась, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети.

