В настоящий момент ИИ-агенты заменяют лишь элементы работы, а не целиком должности.

Некоторые компании, разочаровавшись в ИИ, начали возвращать в штат ранее уволенных сотрудников, что говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследование аналитической фирмы Visier.

Исследование охватило данные о 2,4 миллиона сотрудников в 142 компаниях по всему миру. Около 5,3% из числа уволенных вернулись на прежние места, и этот показатель впервые за несколько лет начал расти.

В качестве причины такого положения дел называют несоответствие между ожиданиями в отношении новых ИИ инструментов и реальными результатами операционной деятельности. Дело в том, что в настоящий момент ИИ-агенты заменяют лишь элементы работы, а не целиком должности.

Видео дня

Кроме того, внедрение ИИ требует серьезных вложений: инфраструктура, безопасность, обработка данных – все это обычно обходится дороже, чем планировалось. Как следствие, некоторые компании, рассчитывавшие на "автоматизацию и снижение штата", вынуждены пересматривать стратегию и возвращать уволенных сотрудников, чьи навыки оказались критически важны.

Исследование также указывает на скрытые издержки сокращений: по оценке платформы Orgvue, на каждый сэкономленный доллар за счет увольнения приходится примерно $1,27 сопутствующих расходов (выходные пособия, страхование, обучение новых сотрудников и др.). Реальность такова – увольнения ради внедрения ИИ с целью экономии могут оказаться ложным решением.

Эти данные подтверждает и недавний отчет исследовательской группы MIT, который показывает, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не получили финансовой выгоды от своих инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-агентов для индивидуальных задач бизнеса.

Как УНИАН уже писал, более 50 тыс айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Глава OpenAI Сэм Альтман недавно выcпустил с заявлением, что ИИ заменит "не настоящую работу". Новая технология покажет, какие виды деятельности действительно создают ценность, а какие – лишь имитируют труд. Заявление Альтмана вызвало критику и оживленные споры в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: