По его словам, российская нефть поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба" - это главный источник.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что его может отказаться в будущем от российской нефти.

Журналист спросил у него во время с президентом США Дональдом Трампом о том, у что них есть две трубы: одна из Украины и другая из Хорватии.

"В моём понимании, труба из Хорватии может обеспечить все потребности Венгрии в энергоносителях. Для чего вам исключение [из санкций] в таком случае?" - сказал журналист.

Видео дня

В ответ Орбан сказал, что нужно отличать газ и нефть.

"По газу у нас только одна труба - турецкая ("Турецкий поток", - УНИАН). Нефть - это другой вопрос. Нефть поступает по трубопроводу "Дружба" - это главный источник. И есть хорватский трубопровод - вторичный и вспомогательный. Мы бы хотели убедить хорватское правительство расширить его и сделать так, чтобы он мог поставлять больше. В нынешних условиях он не может быть главным трубопроводом - только вспомогательным. Но позже, при некоторых больших инвестициях, он мог бы лучше послужить интересам Венгрии", - сказал политик.

Закупки Венгрией российской нефти

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Украина не позволит россиянам продавать нефть в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: