На протяжении всей истории женщины стремились к мужчинам с определенными качествами.

С точки зрения эволюции женщины чаще инициируют развод, потому что современные браки устроены вразрез с теми предпочтениями, к которым они были эволюционно предрасположены. Иными словами, нынешняя модель брака часто изначально делает женщин менее удовлетворенными. К такому выводу пришли ученые, результаты их исследования были опубликованы в 2022 году в Current Opinion in Psychology. Об этом в статье для Forbes пишет американский психолог Марк Треверс.

По его словам, главный аргумент исследователей заключается в том, что угасание романтического интереса у женщин может быть связано с древними предпочтениями их предков. На протяжении всей истории женщины стремились к мужчинам с определенными качествами: способным обеспечивать, обладающим хорошими генами и надежным в роли заботливого партнера. И один простой поведенческий фактор, из-за которого мужчины кажутся несостоятельными во всех этих областях, - их неучастие в домашних делах, отметил Треверс.

Ученые установили, что один из самых сильных предикторов низкого интереса жен к мужьям - дисбаланс: когда женщина несет основную часть домашней нагрузки, ее притяжение к партнеру значительно снижается.

Видео дня

"Важно, что дело не в усталости или нехватке времени. Исследователи пришли к выводу, что проблема глубже: если женщина выполняет большую часть домашних обязанностей (а это до сих пор типично для большинства браков), она перестает воспринимать мужа как равного партнера и начинает видеть в нем зависимого. Это ощущение зависимости не связано с реальной нуждой, а скорее с тем, что муж полагается на жену в элементарных делах - готовке, уборке, стирке, покупке продуктов. Причем эти задачи часто совпадают с уходом за детьми", - акцентировал Треверс.

Чем больше жена чувствует, что ухаживает за мужем, а не живет с ним на равных, тем сложнее ей испытывать к нему интерес, констатировал психолог.

С точки зрения эволюции это разрушает основы привлекательности: женщина видит в мужчине не надежного добытчика и партнера, а "еще одного ребенка", за которым нужно присматривать.

Напомним, ранее ученые установили, кто чаще спешит жениться - мужчины или женщины.

Вас также могут заинтересовать новости: