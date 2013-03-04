Еврокомиссар: Украина получила шанс превратиться из транзитера в экспортера газа

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

Оценивая результат имплементации Украиной взятых на себя обязательств в рамках Единого энергетического сообщества еврокомиссар сказал, что Европа пока довольна темпом Украины.

"Ваше правительство и парламент проявляют активность в выполнении обязательств перед сообществом. И позвольте отметить, что среди членов ЕЭС и даже Евросоюза есть ряд государств, которые задерживают выполнение взятых обязательств на более длительный срок, и их недоработки намного глубже, чем у Киева. Так что Украина — хороший участник процесса", - сказал Эттингер в интервью Коммерсанту-Украина.

По словам еврокомиссара, претензии Украины к ЕЭС, что она пока не ощущает выгод от своего членства, не совсем правильны: Украина уже получает газ из Европы и в скором времени украинские ПГХ будут играть одну из ключевых ролей в европейской энергетической системе.

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"Стали реальностью реверсные поставки газа из Европы. Появляется все больше возможностей для использования ваших подземных хранилищ газа — в случае применения правил ЕЭС роль ПХГ как части европейской инфраструктуры возрастает...Напомню также, что в январе в Давосе был подписан контракт между вашим правительством и Shell на разработку сланцевого газа. Чтобы частные инвестиции приходили в Украину, им нужна европейская правовая база, то есть ваше членство в ЕЭС. Именно это дало Shell уверенность, что у вас есть четкие правила, конкуренция. Имейте в виду, что для добычи газа нужны большие инвестиции, и, в конце концов, Украина получает шанс превратиться из транзитного государства в производителя, экспортирующего сланцевый газ", - сказал Эттингер.

Еврокомиссар также утверждает, что у него есть уверенность в том, что проблема реверса из Европы через Словакию, который сейчас заблокирован Братиславой, удастся наладить уже к следующей зиме.

"Сегодня у вас уже есть возможность реверса — через Польшу, Венгрию. Мы работаем над увеличением числа путей, которые позволят вам получать газ из LNG-терминалов в Средиземном море, Голландии. Действительно, была проблема с тем, что правительство в Братиславе не разрешило реверс. Но это единичный случай... Я ожидаю, что следующей зимой коридор реверсного транзита газа через Словакию будет открыт", - выразил оптимизм европейский энергокомиссар.