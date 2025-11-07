Президент Украины напомнил, что Россия и Беларусь являются союзниками в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который призвал украинцев приезжать в Беларусь работать. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Зеленский напомнил, что Россия и Беларусь являются союзниками в войне против Украины.

"Лукашенко надо не забывать. Он сейчас что-то стал очень разговорчивым в медиа и показывает, какой он "добрый" к нашему народу. Нам его доброта, которая в 4 утра с ракетами пришла, не нужна. И если он думает, что своими словами немножечко заговорит нашу память - мы молодые люди, все очень хорошо помним. И он все равно будет платить за то, что он сделал", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Лукашенко позволил россиянам наступление со своей территории.

"Начало полномасштабной войны прилетело по нам с территории Беларуси. И никто это забывать не будет", - добавил Зеленский.

Лукашенко позвал украинцев в Беларусь

Как сообщал УНИАН, недавно Лукашенко обратился к украинцам с предложением, чтобы они приезжали работать в Беларусь. Открывая новый мост через реку Припять в городе Мозырь Гомельской области, недалеко от украинской границы, он заявил, что якобы "с удовольствием" примет на работу людей из Украины.

"Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые понимают нас, разговаривают с нами на одном языке. Предприятий у нас хватает. Есть где работать", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

