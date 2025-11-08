Коты могут по-разному проявлять свои чувства и эмоции.

Многие люди, которые имеют котов, хотят быть уверенными, что их домашние животные счастливы, однако часто сомневаются в эмоциональном состоянии своих любимцев. Поэтому издание the spruce Pets назвало общие признаки того, которые свидетельствуют о том, что ваш кот счастлив.

Голосовые признаки

Коты могут выражать свое удовольствие благодаря мурлыканью. В частности голосистые котики могут долго мурчать. Более высокие звуки указывают на счастье, тогда как более низкие - на разочарование или требования.

"Тихие коты могут проявлять счастье через молчание, а громкие звуки, когда они недовольны, обычно указывают на удовольствие или блаженство. Кошачье хихиканье и трели, такие как звук "прррруптт!", являются яркими признаками счастья", - добавляют в материале.

Язык тела

К примеру, расслабленная кошка может отдыхать, поджав передние лапы, выдвинув уши вперед и закрыв веки. В то же время медленное моргание глазами является жестом счастья, а внезапное расширение зрачков может свидетельствовать об удовлетворении пищи, однако также может указывать и на стресс.

"Счастливые коты имеют немного высунутые усы и гладкую шерсть, а также расслабленный хвост. Хвост радостного кота стоит прямо, с немного изогнутым кончиком, как приветствие друзьям", - подчеркнули в the spruce Pets.

Заинтересованность и уверенность

Счастливый кот показывает интерес к своему окружению, будучи активным "наблюдателем" или спокойно наблюдая с расстояния. Несмотря на то, что многие кошки настороженно относятся к незнакомцам, счастливые кошки реагируют осторожно, но не со страхом. Поэтому уверенные в себе коты, как правило, являются самыми счастливыми.

Игра

Здоровые и социализированные котята часто играют, что свидетельствует об их счастье. С возрастом кошек их игривость естественно уменьшается, однако определенный уровень игры в основном сохраняется.

"Любая игра, от энергичных гонок до нежного поглаживания лапками предметов или людей, свидетельствует о кошачьем счастье. Коты играют с людьми и другими животными, которых они любят и которым доверяют", - добавили в издании.

Сон

Коты могут больше спать, когда чувствуют себя нехорошо или грустно, однако их любимые места для сна могут говорить о том, что они счастливы. Отмечается, что сон рядом с другими котами также свидетельствует о счастливых отношениях.

"Если ваш кот выбирает вас в качестве спутника для сна, это признак доверия - недоверие приводит к несчастью", - предупредили в материале.

Уход за шерстью

Коты, которые чувствуют себя хорошо, ухаживают за собой. Однако плохой уход за шерстью говорит о несчастье, болезни или травме.

"Ухоженная кошка, вероятно, довольна. Уход за другими кошками или лизание хозяина свидетельствует о доверии. Кошки, которые счастливы друг с другом, могут ухаживать друг за другом, хотя привычки ухода могут отличаться у разных особей", - объясняют в публикации.

Питание

Обычно счастливые кошки имеют здоровый аппетит. Они могут иногда капризничать, чтобы хозяева давали им особое лакомство. Это свидетельствует о том, что кошки заинтересованы в поиске своего счастья.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты ответили, почему кот постоянно переворачивает свою миску с водой. По их словам, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, которые влияют на их естественную потребность в гидратации.

Также исследователи рассказали, о чем на самом деле думают коты. Отмечается, что поведение этих пушистиков в отношении людей не отличается от их поведения в отношении других котов.

