Употребление киви также связывают с улучшением иммунитета и метаболизма.

Если вы хотите снизить артериальное давление, добавление определенных продуктов в свой рацион может в этом помочь, пишет verywell health.

В статье отмечается, что исследование, опубликованное в журнале Blood Pressure, показало, что люди, которые ели три киви в день, через восемь недель имели более низкое артериальное давление.

Однако добавление киви в рацион не приведет к немедленному улучшению артериального давления.

"Любые преимущества для артериального давления развиваются постепенно при регулярном потреблении. Это не быстрое решение, но оно может быть частью долгосрочного, здорового для сердца режима питания", - рассказала диетолог Кэри Ганс.

Влияние киви на артериальное давление

"Эта связь связана с тем, что киви содержат большое количество калия, который способствует расслаблению сосудов и выведению натрия, что связано с увеличением объема жидкости в организме и повышением артериального давления", - рассказала диетолог Дана Эллис Ханнес.

Издание отмечает, что этот фрукт также имеет питательные вещества, обладающие другими свойствами, которые способствуют снижению артериального давления.

"Киви богаты витамином С, который обладает противовоспалительным действием, и клетчаткой, которая со временем может способствовать снижению уровня холестерина, что также помогает контролировать артериальное давление", - поделилась Ханнес.

Другие полезные свойства киви

Диетолог добавила, что клетчатка в составе киви также помогает иметь регулярный стул. Ханнес объяснила, что это также может помочь контролировать артериальное давление, чтобы вам не приходилось так сильно напрягаться во время опорожнения.

Примечательно, что кроме улучшения артериального давления, киви также полезен и для желудочно-кишечного тракта. Фрукт также связывают с улучшением иммунитета и метаболизма, что может косвенно способствовать лучшему контролю артериального давления.

Сколько следует съесть киви за день?

Ганс отмечает, что чтобы увидеть эффект, как киви влияет на артериальное давление, стоит есть более одного киви ежедневно.

"Некоторые исследования показывают, что употребление двух-трех киви в день может со временем помочь снизить артериальное давление благодаря содержанию калия, клетчатки и антиоксидантов", - поделилась диетолог.

В то же время, как говорится в публикации, употребление киви является лишь одним из способов снижения артериального давления, но чтобы достичь существенного результата, нужно внести и другие изменения в рацион питания.

Например, рекомендуется употреблять больше продуктов, богатых калием и клетчаткой и с меньшим содержанием натрия. Отмечается, что такие изменения не только помогут поддерживать артериальное давление, но и защитят от инсульта и сердечных заболеваний.

Другие советы по снижению артериального давления

