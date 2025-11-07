Программа прежде всего рассчитана на январь и февраль.

Государственная "Укрзализныця" планирует запустить пилот новой программы для украинцев "УЗ-3000" уже 1 декабря. Программа рассчитана на зимний сезон и будет иметь ряд ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, фокус программы "УЗ-3000" рассчитан на зимний сезон, когда наблюдается самая низкая загрузка поездов. Прежде всего это январь и февраль.

"Есть задача в декабре запустить пилот программы. Но это будет ограниченный пилот, больше для прифронтовых общин", - сказал Перцовский.

Пользование километрами можно будет отслеживать в мобильном приложении. Также в приложении планируется создать подсказки направлений, по которым можно будет поехать за эти километры от текущего города, где находится человек.

Программа бесплатных километров рассчитана только на билеты в плацкарт и купе. На премиум-сегмент бесплатные километры не рассматриваются. Наоборот в премиум-сегменте предполагается "динамическое ценообразование и возможности дополнительного заработка".

"Чтобы это компенсировать мы договорились о том, что нам дают целый ряд дополнительных возможностей заработать. А именно в премиум-сегменте, который сегодня регулируемый. Мы не можем поднять цену, но нам правительство убирает это регулирование и дает возможность нам заработать. Вот это дополнительный заработок", - сказал Перцовский.

Он подчеркнул, что средства на финансирование этой программы будут идти не из государственного бюджета, а за счет пересмотра цен на билеты премиум-сегмента. По его словам, в худшем случае программа будет стоить компании 400 миллионов гривен дохода.

Кроме того, председатель правления отметил, что сейчас средняя стоимость плацкарта составляет 374 грн. А его рыночная себестоимость компании обходится в более 1000 грн.

"Мы считаем, что в премиум сегменте стоит "не в лоб" поднимать цены, а провести определенную индексацию или динамическое ценообразование, эти изменения назрели и нужны", - добавил представитель компании.

Программа "УЗ-3000" - главные новости

1 ноября президент Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех украинцев. Так, каждый украинец сможет бесплатно в пределах страны выбрать железнодорожные маршруты и проехать 3 тысячи километров.

Позже в "Укрзализныце" объяснили, что эта инициатива поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко отметил, что данная программа будет доступна только тогда, когда вагоны ездят полупустыми. То есть украинцы не смогут бесплатно ездить поездами по программе "УЗ-3000" в пиковые периоды.

Кроме того, в УЗ отметили, что реализация программы "УЗ-3000" не требует дополнительных средств от государства.

