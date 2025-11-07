Утопия на бумаге: Россия может больше никогда не полететь в космос

Санкции, война и технологическая изоляция поставили российскую космическую отрасль в тупик - даже перспективные проекты могут остаться лишь на бумаге.

Российская космическая программа оказалась на грани технологического коллапса - из-за войны против Украины, санкций и хронической нехватки финансирования "Роскосмос" фактически остановил разработку ракетных двигателей. Это может поставить крест на амбициях Москвы в космосе, пишет Slash Gear.

Еще несколько десятилетий назад Россия конкурировала с США в "космической гонке", а сегодня ее программа стремительно деградирует. Из-за отсутствия инноваций и невозможности закупить необходимые компоненты Москва рискует потерять способность запускать даже собственные миссии. Эксперты предупреждают: без новых двигателей российские проекты могут задержаться на годы или быть отменены.

Под угрозой оказалась и орбитальная станция РОСС - преемница легендарного "Мира". Ее старт планировали на 2027 год, но все больше специалистов сомневаются, что Россия сможет придерживаться этого графика.

Крах сотрудничества с NASA и рост влияния частных компаний, например SpaceX, еще больше ухудшили положение. Москва потеряла не только партнеров, но и значительную часть доходов от транспортировки астронавтов. В то же время Кремль продолжает критиковать Илона Маска, обвиняя его компанию в "демпинге" и даже угрожая уничтожением спутников Starlink.

Некогда амбициозные планы России создать плазменный электрический двигатель, способный добраться до Марса за месяц, сейчас выглядят утопией.

