Apple, как ожидается, отложит выпуск базовой модели iPhone 18 на полгода, сделав упор в 2026-м на Pro, Air и складной iPhone Fold.

Авторитетный источник Digital Chat Station поделился новыми инсайдами о следующих iPhone. По информации инсайдера, все модели 2026 года будут оснащены 24-Мп селфи-камерой – по сравнению с 18 мегапикселями в iPhone 17.

Изначально многие инсайдеры утверждали, что именно семейство iPhone 17 получит селфи-камеру на 24 Мп, но в конечном итоге слухи так и не сбылись. Apple решила остановиться на сенсорах 18 Мп, что также является заметным апгрейдом по сравнению с предыдущими модулями по 12 Мп.

Ожидается, что благодаря скачку до 24 мегапикселей iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 и складной iPhone смогут делать более четкие и детализированные селфи, а также улучшатся в области портретной съемки.

Еще одно ожидаемое обновление касается выреза Dynamic Island. Инсайдер сообщает, что Apple тестирует технологию HIAA, которая позволяет встроить камеру прямо в дисплей OLED. Это может означать, что интерактивный вырез, появившийся в 2022 году, исчезнет или будет полностью переработан. Другие источники указывают, что Pro-модели iPhone 18 получат слегка уменьшенный Dynamic Island.

Дополнительно Apple тестирует версии iPhone 18 Pro/Pro Max с "прозрачным дизайном". Возможно, речь идет о варианте в стиле Nothing: через эту панель будет частично видна внутренняя компоновка устройства.

Среди прочего отмечается, что премиальные флагманские смартфоны Apple получат основную камеру с переменной диафрагмой. Также "ходят" слухи об аккумуляторе со стальной оболочкой, что станет первым подобным решением для Apple.

Ранее поступала информация, что начиная с 2026 года Apple разделит свою линейку iPhone между осенним и весенним запуском. iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone выйдут осенью 2026 года, в то время как стандартные iPhone 18 и iPhone 18e стоит ждать только весной 2027-го.

