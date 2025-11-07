Кеннеди уже была в этих странах несколько раз и все равно хочет посещать снова, чтобы увидеть еще больше.

23-летняя Ханна Кеннеди уже успела посетить 25 стран на шести континентах. Она рассказала, что ее желание путешествовать только растет. По словам девушки, ее часто спрашивают, какая страна ей нравится больше всего, но ей непросто ответить на этот вопрос. Однако есть три страны, в которые она бы вернулась без раздумий, пишет Business Insider.

Кеннеди отметила, что каждое место, которое она посетила, было совершенно разным и дарило уникальные впечатления.

Ирландия

Девушка отметила, что, возможно, и предвзята, но считает, что Ирландия - это волшебное место для посещения. По ее словам, в этой стране не только приветливые люди, но и захватывающие пейзажи.

Кеннеди добавила, что даже несмотря на то, что она и некоторое время жила в Ирландии, и посещала ее почти десять раз, она все равно хочет туда возвращаться снова и снова, чтобы увидеть гораздо больше.

Кроме культурных центров, таких как Дублин и Корк, где есть все: от великолепных музеев до вкусной еды, туристка рекомендует посетить и города поменьше. Она советует отправиться на экскурсию на лодке в Дингли или осмотреть замок в Адаре.

Египет

Девушка уже дважды была в этой стране и считает, что это одно из самых богатых культурных мест, в которых она когда-либо бывала. Она добавила, что очень любит кошари - традиционное уличное блюдо из риса, лапши, чечевицы, нута и вкусного томатно-чесночного соуса. Только этого блюда, добавила Кеннеди, ей достаточно, чтобы захотеть вернуться в Египет снова и снова.

Во время первой поездки она большую часть путешествия провела в Каире, осматривая пирамиды, посещая музеи и блуждая по уличным рынкам.

Также она посетила Фаюмский оазис, где каталась на песчаных досках по дюнам и отдыхала возле пустынных озер. Затем она посетила город Александрия, расположенный на севере Египта на берегу Средиземного моря.

Девушка добавила, что хотя это было замечательное знакомство с Египтом, она быстро поняла, что ей понадобится еще много поездок, чтобы увидеть все, что хотела.

Германия

Впервые эту страну Кеннеди посетила в 2018 году вместе с семьей, чтобы побывать на рождественской ярмарке в Штутгарте. По ее словам, атмосфера была волшебной, а еда просто вкусной.

Также она поехала к другу, который живет в Берлине. В этом городе она наслаждалась искусством, историей и шопингом.

Еще девушке понравилось ездить по сельской местности на кабриолете, чтобы посетить замок Нойшванштайн. Волнистые зеленые холмы, коровы с колокольчиками на шеях и замок вдали, по ее словам, напоминали сцену из кинофильма.

"Это был простой день, но, пожалуй, одно из моих любимых воспоминаний о путешествиях", - рассказала Кеннеди.

