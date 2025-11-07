Модель назвали явной "фавориткой" данного сезона проекта.

На проект "Холостяк" вернулась модель Диана Зотова, которую называют вероятной победительницей нового сезона романтического реалити-шоу.

Возвращение девушки на шоу показали в 4-м выпуске 14-го сезона проекта. Многие участницы выразили недовольство этим, назвав Диану явной "фавориткой". Их возмутил тот факт, что все это время Зотова отсутствовала и получила возможность продолжать участие в шоу без розы от главного героя данного сезона - актера Тараса Цымбалюка.

По словам же модели, ничего такого не произошло, Тарас просто отпустил ее "на работу". Уже на свидании с ней "холостяк" это подтвердил, но и заявил:

Видео дня

"Это большая была привилегия, что я отпустил ее и позволил вернуться".

В первом выпуске нового сезона стало известно, что Зотова и Цымбалюк знакомы.

Как писал УНИАН, ранее украинский блогер Богдан Беспалов, который до этого "сливал" в сеть список возможных участниц шоу "Холостяк" 2025-го, заявил, что его победительницей будет именно Диана Зотова.

Напомним, Тарас Цымбалюк заявлял, что хотел бы найти любовь на шоу:

"Мне очень нравится пример семьи, которую построили мои родители. Как результат этой любви - двое детей. Это один из прекрасных ориентиров. Я готов это ставить как цель. Такой запрос я давал".

Вас также могут заинтересовать новости: