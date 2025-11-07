По словам Федорова, тактика действия "малыми группами" позволила РФ значительно сократить потери бронетехники.

В Донецкой области бои за Покровск между ВСУ и оккупационной армией РФ продлятся, вероятно, еще одну или две недели. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале The Breakfast Show.

"Город практически полностью превратился в арену боев, хаотических столкновений. Известно, что российские войска очень интенсивно ведут наступательные операции. Ведут они их малыми группами… Действительно, это реальность. Именно с применением такой тактики наступают российские войска и пытаются занять Покровск как, впрочем, и другие территории. Эта тактика имеет свои плюсы и минусы…", - сказал эксперт.

По его словам, по состоянию на позавчера, вечер 5 ноября, российские войска продвинулись и заняли определенную территорию вблизи Мирнограда и некоторую часть Покровска - "вошли клином, который, как бы, вбит в центр города". Федоров показал карту, на которой схематично показано, на какой территории Покровска находятся захватчики.

По словам аналитика, замысел российских генералов довольно прост – разделить украинские силы на две части, чтобы ослабить между ними взаимодействие и создать благоприятные условия для окружения, вытеснения из города. По данным эксперта, "горловина мешка" не изменилась – она составляет около 3 км, однако безопасным проходом для Вооруженных сил Украины эту территорию назвать нельзя. Суть в том, по словам эксперта, что "горловина" находится под огневым контролем - простреливается дронами и артиллерией.

"Хаотические столкновения небольших групп происходят пока с неочевидным результатом. С другой стороны, если посмотреть на анализ военных наблюдателей, которые внимательно изучают ситуацию в Украине, и он совпадает с моими ощущениями, битва за Покровск и Мирноград продлится, наверное, неделю-другую. Но шансов для того, чтобы разомкнуть кольцо окружения, у ВСУ нет", - сказал Федоров.

Он добавил, что в таком свете ему видится ситуация по состоянию на утро 7 ноября. Перед военно-политическим руководством Украины, предполагает аналитик, перед стоять дилемма: защищать территорию или спасти, сохранить вооруженные силы.

Солдаты гибнут, а техника цела

Федоров также пояснил, по какой причине РФ сократила потери в военной технике - в 2025 году противник ежемесячно теряет столько боевых единиц, сколько еженедельно - в прошлом году. По словам аналитика, это связано с переходом РФ на тактику ведения боя малыми группами, которая стала результатом массового применения БПЛА. По ширине так называемые килзоны занимают от 15 до 20 км, и на этой территории танки, бронетранспортеры и прочая техника очень уязвима для ударов с воздуха.

"Не случайно есть фотографии российских танков, превращенных каких-то чудовищных ежей, металлические сараи, но даже это не спасает (от поражения дронами - УНИАН)…", - подчеркнул Федоров.

Поэтому, по его словам, россияне перешли к тактике малых групп, которые действуют без поддержки соответствующих боевых машин. В результате, на линии боевого соприкосновения значительно сократилось применение вражеской техники, что сохраняет ее от уничтожения. В то же время, возросли потери противника в живой силе.

Оборона Покровска близится к завершению

Напомним, издание The Economist написало, что массированное наступление армии РФ в Покровске Донецкой области в конце октября сделало ситуацию в городе и соседнем Мирнограде безнадежной для Украины.

В настоящее время ВСУ борются за позиции, чтобы вывести свои силы, часть которых, по данным издания, оказались в окружении. В то же время, отмечается, что потеря Покровска была ожидаемой, а территория города может стать для РФ плацдармом для дальнейшего продвижения.

