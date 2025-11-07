Украина хочет, чтобы уже с начала следующего года началось обучение украинских пилотов и механиков.

Украина планирует получить от Швеции первые боевые самолеты Gripen уже в следующем году, а полностью локализовать производство этой авиации на украинской территории - с 2033-го.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмыгаль сказали на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Сначала Зеленский сообщил, что украинская власть будет немного информировать по поводу Gripen.

"Я думаю, все, что мы могли, мы сказали. Поэтому надо довести все документы до конца, финансирование до конца. Финансирование зависит от некоторых вещей", - сказал президент.

Он добавил, что в вопросе финансирования речь идет о собственных возможностях Украины, но и делается расчет на замороженные российские активы и другие двусторонние документы с партнерами, в которых определены возможности финансировать те или иные приоритеты для украинской армии.

"Авиация - приоритет. Поэтому, понятно, что будем финансировать", - рассказал глава государства.

В свою очередь, министр обороны Шмыгаль добавил, что вчера с Министерством обороны Швеции были отработаны детали будущих договоренностей:

"Мы договариваемся, что 150 Gripen класса E будут поставлены".

По его словам, вчера были проведены очень продуктивные переговоры с компанией-производителем SAAB и подписан соответствующий меморандум между одной украинской компанией и SAAB о будущей локализации Gripen в Украине.

"Рассчитываем, что с 2033 года Gripen будет значительно локализован в Украине - его производство. От крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей", - добавил Шмыгаль.

В то же время, как уточнил Зеленский, Украина получит первые Gripen задолго до той даты.

Шмыгаль подтвердил, что получение Gripen - это другой момент.

"Мы просим, чтобы Украина имела Gripen предыдущего класса "C" и "D" как можно скорее. Мы настаиваем, чтобы это был 2026-й год. И ведем переговоры с партнерами именно об этом. А уже производство "Е" Gripen будет происходить чуть позже, но в очень близких пределах", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, министр обороны отметил, что была обсуждена возможность сначала тренировки украинских пилотов и механиков уже с начала следующего года для того, чтобы совместить во времени подготовку пилотов и механиков и получение первых самолетов.

Самолеты Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выражал убеждение, что не раньше, чем через три года, Украина получит первую партию самолетов Gripen. Он добавил, что одной партией все 150 самолетов не удастся поставить.

Украина намерена заключить крупное соглашение со Швецией по закупке 100-150 новейших самолетов Gripen E. Премьер Швеции ожидает, что такое количество Украина полностью сможет получить в течение 10-15 лет.

