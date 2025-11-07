5 Android-смартфонов, которых стоит избегать в 2025 году – и чем их заменить

В список попали как бюджетные, так и флагманские модели.

В 2025 году выбор смартфона на Android стал сложнее, чем когда-либо. Многие новинки выглядят привлекательно на бумаге, но на деле оказываются дорогими, с ограниченной поддержкой или посредственной производительностью.

В свежем материале SlashGear выделены пять моделей, которые сегодня не рекомендуются к покупке – и указаны альтернативы, где баланс стоимости, характеристик и долгосрочной поддержки оказывается значительно выгоднее.

Motorola Moto G 2025

Почему не стоит покупать: бюджетная модель с устаревшим процессором и лишь двухлетней поддержкой Android. Экран IPS уступает по яркости и цветопередаче конкурентам, а камеры разочаровывают даже при хорошем освещении.

Что взять вместо: Samsung Galaxy A16 5G чуть дороже, но предлагает OLED-экран, более мощный процессор и целых шесть лет обновлений программного обеспечения против двух у Motorola.

Samsung Galaxy A36

Почему не стоит покупать: модель позиционируется как "доступный премиум", но цена ($500+) не оправдывает производительность и камеры. Хоть OLED-дисплей и тройная камера определено хороши, устройство все же уступает конкурентам в плане сбалансированности.

Что взять вместо: Google Pixel 9a предлагает стабильное ПО, семилетнюю поддержку обновлениями, лучшие камеры в сегменте и чистый Android без лишних оболочек.

Google Pixel 10

Почему не стоит покупать: несмотря на статус флагмана нового поколения, смартфон не показал заметного апгрейда по сравнению с Pixel 9. Камера и автономность остались на прежнем уровне, а стоимость выросла.

Что взять вместо: у Galaxy S25 лучшее сочетание мощности, камер и дисплея. Новый чип Exynos 2500 или Snapdragon 8 Gen 4 (в зависимости от региона) обеспечивает флагманскую производительность, а камеры получили серьезное обновление по части ночной съемки и видео.

Google Pixel 10 Pro Fold

Почему не стоит покупать: складной флагман получился дорогим ($1800+) и при этом уступает конкурентам по прочности, автономности и качеству внутреннего экрана.

Что взять вместо: Galaxy Fold 7 от Samsung стал еще удобнее, "умнее" и мощнее, а долгосрочная поддержка One UI делают его оптимальным выбором для тех, кто хочет попробовать форм-фактор Fold.

Samsung Galaxy S25 Edge

Почему не стоит покупать: тонкий корпус выглядит эффектно, но из-за него снизилась ёмкость батареи (3900 мАч). Камера и охлаждение также страдают от компромиссов ради дизайна.

Что взять вместо: OnePlus 13 стоит дешевле и оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Elite с продвинутым охлаждением, внушительным аккумулятором на 6000 мАч и быстрой зарядкой 100 Вт, а система камер Hasselblad на задней панели превосходит таковую у S25 Edge как по качеству снимков, так и по универсальности.

Перед покупкой важно анализировать не только характеристики, но и срок актуальности модели, говорится в материале. В 2025 году лучше вложиться в устройство с длительной поддержкой и оптимальной производительностью, чем переплачивать за бренд или сомнительные "инновации".

Ранее УНИАН рассказывал о 5 приложениях, которые нужно сразу установить на новый смартфон Android. Все они доступны бесплатно в Google Play, имеют высокие оценки и охватывают разные сценарии использования.

