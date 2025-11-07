Издание вспомнило, что президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "великим лидером".

Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который хочет добиться снятия санкций США в отношении российской нефти, сообщает Sky News.

Издание напомнило, что Виктор Орбан возглавляет Венгрию как премьер-министр уже 15 лет подряд. Отмечается, что глава Белого дома называл 62-летнего венгерского политика "великим лидером".

Примечательно, что сам Орбан позиционирует себя как антилиберального ультраправого популиста. Он является главой партии "Фидес", которая имеет националистические и евроскептические взгляды.

В публикации указывается, что хотя Венгрия и является членом ЕС и НАТО, Орбан часто вступает в конфликт с этими организациями, а также критикует поддержку Украины в войне против России.

Как отмечает издание, Орбана считают самым надежным сторонником Владимира Путина в ЕС и НАТО. Премьер Венгрии поддерживает теплые отношения с Кремлем, одновременно пытаясь завоевать расположение Трампа.

Именно в Будапеште в прошлом месяце планировалось провести саммит Трампа и Путина, но американский лидер его отменил.

Встреча Трампа и Орбана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит россиянам продавать нефть в Европу. Также Зеленский отметил, что никто не остановит движение Украины к членству в Евросоюзе. По словам президента Украины, с каждым днем и месяцем наблюдается от Орбана рост непонятных эмоций вместо того, чтобы дружить.

Также мы писали, что издание The Guardian утверждает, что Орбан хочет организовать очередной саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Советники премьера Венгрии считают, что эта встреча может положить конец войне между РФ и Украиной. Также визит Трампа в Венгрию является приоритетом для Орбана, который сталкивается с внутренним вызовом со стороны нового лидера оппозиции перед парламентскими выборами, которые пройдут в апреле 2026 года.

