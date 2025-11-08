Россия массированно ударила по энергетической инфраструктуре Украины.

В Днепре около полуночи прогремели взрывы, в результате попадания была повреждена многоэтажка. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что разрушения - на уровне пятого этажа в одной из многоэтажек на одном из жилых массивов. Спасатели вынесли девушку из поврежденного дома: ее мать тоже спасли и ищут отца.

Позже в Днепре снова прозвучала серия взрывов: мониторинговые каналы писали об ударах баллистическими ракетами.

Видео дня

В Харькове информации о раненых в результате серии взрывов, которые были слышны в городе, экстренные службы не получали. По предварительным данным, российские военные применили для ударов ракеты, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Также мэр Конотопа на Сумщине Артем Семенихин сообщил о серии взрывов в городе. В Запорожье и Кременчуге неоднократно раздавались взрывы.

На Киевщине, в Киеве, Черкассах и Кировоградской области по указанию "Укрэнерго" были применены экстренные отключения электроэнергии.

Министр энергетики Светлана Гринчук объяснила, что аварийные отключения электричества применены из-за того, что Россия массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Удары РФ по Украине

Ночью 4 июля российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области - атакована портовая и энергетическая инфраструктура, энергетики заявляли о значительных повреждениях. Россияне массированно атаковали город Измаил: в результате попаданий вспыхнули пожары.

Вас также могут заинтересовать новости: