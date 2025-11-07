В США прошли местные выборы. И этот тест Трамп провалил. Демократы, которых по традиции ассоциируют с ослами, празднуют победу, а республиканцы, чьим "тотемом" является слон – пытаются решить эти проблемы административно, что расшатывает США и дальше. Этот тест показал, что проиграла вся Америка.

Ведь "пропасть" между еще более левыми демократами и еще более правыми республиканцами растет, как и разделение между городами и штатами, когда сторонники той или иной партии специально меняют место жительства ради объединения с единомышленниками.

В США прошел целый ряд выборов и опросов в разных штатах, среди которых ключевыми стали выборы мэра в Нью-Йорке и губернаторов в Нью-Джерси и Вирджинии. Всюду победили демократы. Впрочем, эти округа всегда считались "синими" - то есть сторонниками демократов. Так в чем же сенсация?

А в том, что в США есть полярные левые и правые, которые являются ярыми сторонниками демократов и республиканцев, но есть и "неопределившийся избиратель", от настроений которого и зависит общий результат выборов, потому что республиканцы и демократы обычно находятся в балансе.

И вот здесь себя проявили те, кто был флюгером - они стали на сторону демократов. Хотя раньше только росла доля "неопределившихся" - Трамп рейтинги терял, но демократы тоже не могли ничего предложить разочарованному избирателю.

Но теперь, похоже, демократы "нащупали" свой "политический продукт" для этой категории избирателя, на фоне шатдауна и непоследовательной политики Трампа.

Поэтому в этих "тестовых" выборах однозначно победили "ослы" демократы.

И победили не просто демократы, а наиболее радикальный его левый представитель - Зохран Мамдани, который отныне возглавит мировую "финансовую столицу" и крупнейший город США Нью-Йорк. В Нью-Джерси же победила Мики Шерилл, а в Вирджинии - Эбигейл Спенбергер, которые, соответственно, стали губернаторами. Это умеренные "традиционные" демократы, победа которых, однако, стала "рабочей" и достаточно невыразительной с точки зрения новизны.

Зато Мамдани смог мобилизовать вокруг себя мигрантов и городскую бедноту предложениями социальной защиты, муниципальных магазинов "с регулируемыми ценами" и бесплатным общественным транспортом, а средний класс - идеологией толерантности и сострадания к ближнему. Он предложил целый пакет социальных реформ. Из-за чего Трамп критиковал его как "коммуниста" и "марксиста" (хотя это не совсем так), и обещал даже урезать финансовую поддержку Нью-Йорку в случае победы Мамдани.

Интересно, что Трамп открыто поддержал кандидата Куомо в Нью-Йорке против Мамдани. Интересно это тем, что Куомпо и сам был демократом, но проиграл в городе праймериз, после чего "побил горшки" с демократами и получил поддержку от Трампа. Впрочем, эта "поддержка" привела лишь к электоральным потерям для более умеренного кандидата против левого Зохрана.

Уже то, что мусульманин и сторонник защиты палестинцев победил в городе с наибольшей долей еврейского населения о многом свидетельствует.

Как и то, что его позиционируют как "социального демократа" (соцдем) или "демократического социалиста" - это заявка на то, чтобы заместить уже не молодого (84 года) американского "короля левых" Берни Сандерса.

Он достиг этого не только харизмой и образом "молодой команды", но и техническими средствами - с точки зрения инструментов влияния он имеет много аналогий с европейскими "тиктокерами-популистами". Правда, в ЕС агрессивные кампании в соцсетях, направленные прежде всего на молодежь, используют в основном правые популисты, а вот в США "тиктоки" взяли "на вооружение" левые.

Это в то время как Трамп сам себя "закрыл" в "пузыре" Truth Social и лояльных медиа. Технически Мамдани переиграл как республиканцев, так и других демократов, что отметили все политтехнологи, а, следовательно, попытаются так же поступить на следующих выборах. В целом, если Мамдани удастся удержать рейтинги в первый год, он может стать лицом новой Демократической партии, которую правильнее будет уже называть "социал-демократической".

О том, насколько Мамдани радикально настроен говорит хотя бы эта его фраза с обещанием "ответить на олигархию и авторитаризм силой, которой они боятся, а не тем умиротворением, к которому они стремятся". Под "олигархией" он понимает в том числе и самого Трампа.

Это еще не американский Ленин, конечно, но заявка на "антибуржуазную революцию" довольно заметна.

Из-за этой его радикальности, а также из-за отхода от традиционных для белых американцев ценностей якобы 800 тысяч или 9% всех жителей Нью-Йорка готовы сменить место жительства, если верить опросу J.L. Partners, которые обнародовали его как раз за неделю до выборов мэра.

Момент, когда этот опрос опубликовали, дает определенные сомнения относительно его объективности, но при отсутствии других мы видим, что часть населения не хочет видеть Мамдани своим мэром, ожидая, среди прочего, ухудшения ситуации с мигрантами и криминальной составляющей. То есть, эти 9% это более богатый традиционный средний класс, который будет замещен бедными мигрантами.

Активно бежать от реформ Мамдани планируют в районе Стейтен-Айленд, где 75% населения белое - это итальянцы, немцы, поляки, другие консервативные европейские диаспоры и, кстати, украинцы. Это спальный район, но относительно богатый и тихий (в контексте криминала, хотя ситуация там тоже отличается в разных кварталах).

На этих примерах можно видеть намеки того, какой видит свою Америку будущего Мамдани и его сторонники-социалисты. И какой может стать программа демократов под следующие выборы уже национального уровня. Да, из-за того, что штаты разные, эта программа вряд ли будет столь же радикальной, как в Нью-Йорке, но все равно в этом же социально-демократическом направлении. Это будет "страна Netflix", а не "страна Fox".

Конечно, представитель индийской диаспоры Мамдани, по законам США, не сможет стать президентом, поскольку является уроженцем далекой Уганды, но вполне сможет возглавить партию. Конечно, если его план социальных реформ в отдельно взятом городе себя оправдает - на что у него будет год. От этого (не)успеха будет зависеть та программа, с которой демократы пойдут в решительную предвыборную атаку на Трампа в 2026 году.

Хотя тренд уже вполне очевиден - "бить" в социалку, давить на экономику (по которой уже ударяют "таможенные войны" Трампа и сокращения во всех отраслях, что провоцирует безработицу) и на трамповские "писдил", которые он подает как победу, а демократы - как "сделки с дьяволом".

Такие компромиссные мирные соглашения всегда не устраивают обе стороны. В результате - все диаспоры разочарованы в Трампе.

А самые большие они именно в Нью-Йорке, из-за чего эти выборы и стали "тестом" для демократов и республиканцев.

Собственно, демократы в этот момент свою поддержку среди диаспор увеличивают, из-за крайне противоречивой внешней политики Трампа. Что и заставляет его менять свою же позицию относительно "писдилов" с Путиным и другими "токсичными" для большинства американцев диктаторами. Зато это радикализирует Трампа, который от популярных среди американцев в предыдущие годы "запросов на мир во всем мире" все больше склоняется к "маленькой победоносной войне" (в Венесуэле, Нигерии или где угодно), которая бы "перевернула" игральную доску и подала бы Трампа уже не как "миротворца", а как "победителя".

Этот запрос на "борьбу со злом" как бы "читается" сейчас в настроениях американцев. Впрочем, для многих таким "злом" все больше становится сам Трамп. Что является для республиканцев очень неприятным "звоночком".

Но какой главный вывод сделал себе лично Трамп? О переформатировании "королевской" внутренней политики, которая "съедает" его рейтинг, или об окончательном уходе от "писдилов" с "друзьями-диктаторами"? Нет, после того как в очередной раз выругался, он заявил, что причиной поражения стало то, что в бюллетене не было фамилии Трампа.

И на самом деле он прав. Хотя и частично. Ведь отныне республиканцы, если ничего не предложат за год неопределившемуся избирателю, могут рассчитывать только на трампистов, оставшихся верными лично Трампу. "Рэспы", если ничего не изменится, окончательно теряют "центр".

Но сами трамписты уже тоже не те, что были год назад, до президентских выборов - теперь они представляют власть и желают меньше популизма. Например, если раньше более 50% таких избирателей выступали против поддержки Украины, то сейчас более 50% наоборот поддерживают вооружение нашей страны. Именно за этими настроениями "идет" Трамп, что в будущем может создать определенные угрозы для США, ведь не забываем, что имеем дело с радикалами, которые так же эксцентричны, как и сам Дональд Фредович.

Второй же вывод, который публично сделал Трамп (причем еще до выборов) - это то, что "чисто" следующие выборы не выиграть. Поэтому началась тема с отменой голосования по почте, где преимущество традиционно у демократов (ведь так голосуют чаще всего те, кто имеет недостатки со здоровьем и вообще получатели государственной социальной помощи), а также по изменению "нарезки" предвыборных округов.

Если просто, то республиканцы хотят уменьшить количество мест для народных избранников в "синих" штатах - как в Калифорнии, например. И увеличить в своих "красных" - как вот в Техасе.

Но выборы 4 ноября тоже оказались для республиканцев неудачными как по "почтовому голосованию", так и по попыткам "перенарезать" округа. Ведь, действительно, в "синей" Калифорнии на опросе избиратели дали "зеленый свет" на изменение округов - однако в пользу демократов, а не республиканцев. И решающим здесь стали именно голоса, полученные по почте... Простите, но это "комбо" для "ослов".

И теперь Белый дом планирует проводить эту реформу через президентские указы и суды, а не через опросы и выборы, что вряд ли добавит республиканцам предвыборных баллов. Потому что даст демократам больше аргументов для разговоров о "давлении правой диктатуры".

А это еще больше поляризует левых и правых, приближая США к порогу гражданской войны.

Что буквально заставляет нас искать более надежных партнеров в ЕС, где тренды понемногу меняются и поддержка популистов демонстрирует коррекцию.

Итог - ситуативно Трамп потерял "карты", но общие перспективы нас вряд ли смогут порадовать, ведь США и дальше радикализируются и поляризуются, что будет "разъедать" Штаты изнутри и отвлекать от внешних дел. И это во время глобального геополитического транзита на планете, когда единство и решимость Запада будут решать будущее для всего человечества.

