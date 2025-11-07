Президент Украины уверен, что венгерскому премьеру не удастся помешать Украине приобрести членство в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Украина не позволит россиянам продавать нефть в Европу.

Как отметил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН на брифинге, Орбан прибыл в Вашингтон, чтобы максимально поднять вопрос того, чтобы "не пострадала (венгерская) нефтяная зависимость от Российской Федерации".

"Но он должен сразу понять и наше отношение к этому. Мы не можем дать "русским" возможности зарабатывать на этом - на энергетике. И даже там, где нам скручивают руки из-за тех или иных контрактов, обязательств и т.д. - мы все равно найдем выход, чтобы российской нефти в Европе не было", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал глава государства, очень хорошо, что США в этом заинтересованы.

"Но мы, как страна, которая под агрессией России - мы точно в этом заинтересованы. И Орбан, который постоянно проговаривает вопросы с различными игроками, важными, чтобы они повлияли на нас - на мой взгляд, должен строить не на ненависти к Украине свою избирательную кампанию, а на дружбе. А на том, что смотри: у меня есть проблема, давайте помогите как ее решить по энергетике. Он думает не о людях, о решении этой проблемы, а о себе. И ему кажется, что на хейте к Украине он это сделает. Он не сделает. Почему? - Потому что мы не дадим. Мы не дадим "русским" продавать туда нефть", - констатирует Зеленский.

Как добавил президент, это вопрос времени и позиций.

"Некоторые вещи мы просто не можем сделать сегодня. Потому что есть много разных зависимостей в этом пазле. Но картинку в этом пазле мы все равно соберем. И он это четко понимает. И никто на нас не сможет повлиять. Просто никто", - сказал Зеленский.

Вопрос членства Украины в ЕС

Также президент Украины подчеркнул, что никто не остановит движение Украины к членству в Европейском Союзе. "Никто не остановит развитие Украины, путь в Европу. "Русские" не смогли. Ему кажется, что это будет на полгода позже, или еще на какой-то срок, что это остановит Украину - Нет!", - убежден Зеленский.

В то же время, как отметил глава государства, с каждым днем и месяцем наблюдается от Орбана рост непонятных эмоций вместо того, чтобы дружить, быть достойными соседями и прежде всего строить экономику. Он также добавил, что Украина ничего не делает против венгерского народа, и благодарна венграм.

"Ничего не делаем против венгерского лидера. И молчать не можем. Мы просто не можем быть дипломатами, когда о нас говорят такие слова, или помогают риторикой, дипломатией или другими шагами Российской Федерации", - добавил Зеленский.

Как добавил президент, Орбан не сможет заблокировать достоинство и свободу Украины. "Тратит время", - сказал Зеленский.

Российская нефть в мире - последние новости

Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов на фоне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме, которая состоится сегодня, требуют от венгерского лидера прекратить покупать российскую нефть.

В октябре США ввели санкции против крупнейших российских нефтепроизводителей "Роснефть" и "Лукойл". В то же время, Венгрия просит сделать для нее исключение, чтобы и в дальнейшем иметь возможность покупать российскую нефть.

