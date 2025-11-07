Ничто не вечно: почему авианосцы не могут служить дольше своего срока

Даже атомные авианосцы нельзя содержать на службе бесконечно - со временем они изнашиваются, стареют технически и теряют совместимость с современными системами.

Авианосцы - гордость Военно-морских сил США, символ могущества и главная опора американской проекции силы в мире. Они способны выполнять любые миссии - от контроля моря до киберопераций - и стоят миллиарды долларов. Однако даже эти гиганты имеют свой срок службы, после которого их неизбежно выводят из эксплуатации.

Бывший офицер ВМС США Энди Бернс, который служил на двух авианосцах, в том числе на легендарном USS Enterprise, объяснил, почему продлить их жизнь практически невозможно, пишет The Aviation Geek Club.

"Я служил на борту двух авианосцев во время их последних развертываний, одним из которых был "Энтерпрайз", и эти лодки были изношены и непригодны для использования", - рассказал Бернс на Quora.

"Плавать тысячи миль в соленой воде, сбрасывая самолеты с крыши - это тяжелая жизнь. Пятьдесят лет - долгий срок для такого судна".

По словам офицера, некоторые системы кораблей просто невозможно заменить или модернизировать без колоссальных затрат. Например, электрические системы, спроектированные десятилетия назад, не способны выдержать современные нагрузки.

"Неважно, сколько энергии вы генерируете, если система распределения не может справиться с возросшей нагрузкой", - отметил Бернс.

Другая проблема - износ деталей и отсутствие запчастей. Когда производители старых компонентов исчезают, экипажам приходится работать в сложных условиях.

"На "Энтерпрайзе" был лифт, чтобы экипаж поднимался на полетную палубу, но он почти всегда был сломан - найти запчасти было невозможно", - вспомнил Бернс.

Именно поэтому в новых конструкциях авианосцев США учли такие ошибки - помещения для подготовки эскадрилий теперь расположены ближе к полетной палубе.

Подытоживая, офицер признал:

"Проще говоря, ничто не вечно - даже атомные авианосцы".

