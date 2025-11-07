В православный праздник сегодня принято собираться всей семьей.

8 ноября по новому календарю православные отмечают один из самых почитаемых праздников - Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В чем особенность этого праздника, какие приметы связаны с Михайловым днем и какой праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

8 ноября по новому стилю (согласно старому стилю это дата 21 ноября) православные отмечают один из значимых праздников - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Архангела Михаила в Писании называют "вождем воинства Господня" и "князем небесным", считается главным защитником людей и борцом против зла. В этот день церковь прославляет не только его, но и других архангелов - Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Видео дня

Имя Михаил с древнееврейского переводится как "кто как Бог?" или "кто подобен Богу?", что означает "никто не равен Богу". Слово "ангел" - это "вестник", а приставка "архи" указывает на его высшее служение. Также архангела Михаила называют архистратигом - главой небесного воинства, который начал борьбу против падшего ангела Денницы и низверг его с небес.

На иконах архангела Михаила изображают в доспехах, с мечом или копьем, которыми он поражает дьявола. Архистратиг символизирует силу света, справедливость и Божий суд, а в христианской традиции она также считается защитником верующих и покровителем военных.

В Украине архангел Михаил - один из самых почитаемых. Его именем названы сотни храмов, а в Киеве возвышается Михайловский Златоверхий монастырь. Образ архистратига изображен и на гербе столицы, а сам он считается небесным покровителем Киева - скульптура архистратига установлена на Майдане Незалежности.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю (которого украинская церковь придерживалась до 1 сентября 2023 года) 8 ноября чтут память священномученика Димитрия Солунского - ученика апостола Павла, чудотворца, который также прославился как покровитель воинов и защитник веры. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре.

Напомним, что в Украине право церковных приходов и общин придерживаться старого юлианского календаря закреплено за ними как самостоятельное решение.

Что можно делать 8 ноября - традиции и обычаи на Михайла

В православный праздник 8 ноября к архистратигу Михаилу обращаются с молитвами - просят об исцелении, справедливости, помощи в трудных делах. Считается, что в этот день особенно сильны молитвы тех, кто ждет решения суда - на Страшном Суде именно Михаил определяет судьбы людей.

В народе день прозвали Михайлов, Михайловые оттепели. К празднику обычно завершают все полевые работы, по этому случаю принято накрывать богатый стол и собираться всей семьей. Считается, что в чей дом на Михайлу заглянет больше друзей, того не оставят без поддержки весь следующий год.

Также сегодня принято купаться и идти в баню, чтобы "смыть все грехи" и встретить зиму очищенным. Михайлов день - удачное время для свадьбы, брак будет благословлен свыше.

Что нельзя делать сегодня - запреты Михайлова дня

В православный праздник 8 ноября церковь напоминает, что нельзя поддаваться гневу, ругаться, осуждать, завидовать, жадничать, а также жаловаться на судьбу. Важно сегодня сохранять мир в душе и с окружающими.

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя работать, особенно выполнять тяжелую работу. Считается, что тот, кто нарушит запрет, навлечет на себя гнев архангела. Нельзя брать в руки острые предметы - ножи, топоры, пилы, так как есть риск пораниться. Раны, полученные в этот день, будут долго заживать. В старину на Михайлу даже хлеб не резали - ломали руками.

Наши предки верили, что архистратиг очень суров к ленивым и нечистым сердцем, но к тем, кто проводит этот день в молитве и с благодарностью, он милостив.

Погодные приметы 8 ноября

Считается, что с Михайлова дня начинаются настоящие холода и до весны уже не потеплеет. По погоде можно судить, какой будет зима и весна:

утром иней на траве - к морозной зиме;

туман выпал - будет оттепель;

снег мокрый пошел - к дождям весной;

алая заря - жди затяжных холодов.

По наблюдениям предков, если на Михаила идет снег, то и Пасха будет со снегом. В народе в этом случае говорят, что Михаил приехал на белой лошади и привез с собой зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: