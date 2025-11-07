В стране хотят изменить восприятие беспилотников.

Армия США планирует закупить как минимум миллион дронов в ближайшие два-три года и в последующие годы может приобретать от полумиллиона до миллионов аппаратов ежегодно, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

В интервью Reuters он также признал, что это непросто, учитывая, что сейчас крупнейшее формирование вооруженных сил США закупает лишь около 50 000 дронов в год.

"Это большая нагрузка. Но это нагрузка, которую мы вполне способны выполнить", — сказал ветеран американской армии. Кроме того, Дрисколл и командующий Пикатинни, генерал-майор Джон Рейм рассказали, как США извлекают уроки из войны России против Украины, отличающейся беспрецедентным масштабом применения БПЛА.

Дроны для США

Дрисколл отметил, что его приоритет — привести США в состояние, когда страна сможет производить достаточное количество дронов для любой будущей войны, стимулируя внутреннее производство всего — от бесщеточных двигателей и датчиков до батарей и печатных плат. Сегодня большая часть такого производства сосредоточена в Китае.

Он также добавил, что принципиально хочет изменить восприятие дронов в армии — рассматривать их больше как расходный боеприпас, а не как "изысканное" оборудование.

"Дроны — это будущее войны, и нам нужно инвестировать как в наступательные, так и в оборонные возможности против них", — сказал ветеран.

Другие новости о беспилотниках

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО, готовясь к войне, делает ставку на танки, несмотря на развитие беспилотников. Речь идет о новой немецкой 45 бронетанковой бригаде в Литве, которая начинает свое первое значительное постоянное развертывание бригады за рубежом со времен Второй мировой войны.

Россия, в свою очередь, превращает "Шахеды" в FPV-дроны. Специалист по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что для реализации этой идеи в РФ обратились к китайским производителям.

