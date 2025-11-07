Его план - пройти обучение и служить в армии.

Дмитрий Пищиков, волонтер по сопровождению актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли находится в учебном центре. С ним все хорошо, но его "немного возмутили действия ТЦК на блокпосту и некоторые действия после", заявил он в комментарии ТСН.

Он рассказал, что с документами у него "все было хорошо". В частности, он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), и не был в розыске. В то же время на вопрос, почему задержан, работник полиции не смог ему ответить.

"Недавно приехал из Донецкой области - никаких проблем не было. Именно на этом блокпосту меня почему-то задержали без объяснения причин и попросили проехать с ними, чтобы уточнить некоторые нюансы. Обманным путем, получается", - сказал Пищиков и добавил, что план действий он должен "пройти обучение и служить в армии".

Позже в своем аккаунте Instagram он сказал: "Скажу точно, что несмотря на любые обстоятельства, мы с вами продолжим помогать подразделениям, которым это необходимо".

Ситуация с водителем Анджелины Джоли

Как сообщал УНИАН, ранее Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией. В Николаевской области сотрудники территориального центра комплектования остановили кортеж актрисы и задержали водителя.

Источники УНИАН в Сухопутных войсках сообщили, что у него не было при себе военно-учетных документов во время проверки.

Задержанным оказался 33-летний Дмитрий Пищиков - тренер по боевому самбо из Кропивницкого. Его брат рассказал, что тот не является военнослужащим и никогда не служил в армии, хотя проходил военную кафедру в летной академии 10 лет назад.

Также, по словам брата Пищикова, из-за проблем со спиной он "непригоден к боевым частям, только к тыловым".

