Прежде, чем столбик термометра опустится ниже ноля, нужно подготовить окна к зиме: убрать сквозняки и увеличить теплоизоляцию. Дело в том, что дома теряют до трети своей энергии через стекла и щели вокруг рам. К счастью, есть несколько способов уменьшить эти потери. Рассказываем, чем утеплить окно, чтобы не дуло, снаружи и изнутри, и тем самым сохранить тепло и сэкономить на отоплении.
Как сделать, чтобы окна не пропускали холод снаружи
Из-за разных погодных условий спустя время постепенно разрушается внешняя герметизация окон - вокруг оконных рам появляются трещины, и сквозняки становятся ощутимыми. Поэтому, если с вашими окнами произошла такая же "беда", нужно срочно заменить внешнюю герметизацию, пока погода не ухудшилась, советует bobvila.com.
Это, кстати, один из способов, как утеплить деревянные окна, особенно старые. Приступать к работе нужно при ясной погоде без снега и дождя, и желательно, чтобы температура была примерно +7°C. Итак, вот что нужно сделать:
- удалить старый герметик и краску - это можно сделать с помощью прочного шпателя, а затем протереть поверхность влажной тряпкой и дать ей высохнуть в течение нескольких часов;
- затем нужно заполнить щели новым герметиком - это можно сделать с помощью шпатлевочного пистолета, герметик нужно наносить под углом 45°, плотным непрерывным слоем по всему периметру окна, а излишки аккуратно вдавить шпателем;
- после этого герметик должен высохнуть - его нужно оставить на ночь.
Если же с герметиком снаружи стороны у вас проблем нет (или нет возможности его заменить), то окна нужно утеплять изнутри.
Что делать, чтобы не дуло из пластиковых окон и деревянных - как их утеплить изнутри
Утепляя окна, мы часто берем во внимание только раму, которая открывается и закрывается. Однако окно нужно утеплять полностью - не только бумагой для оклейки окон (или скотчем), но также уплотнителями и оконной пленкой.
Вот что нужно сделать:
- старую бумагу (скотч) и изношенные уплотнители нужно снять, а раму протереть влажной тряпкой и дать высохнуть;
- затем отмерить и отрезать уплотнительную ленту нужной длины и, сняв защитный слой, аккуратно приклеить, начиная с одного конца и продвигаясь к другому;
- дополнительно сверху, если толщина уплотнителя позволяет, можно заклеить щели между рамами бумагой для оклейки окон (скотчем).
Есть также хитрый способ уменьшить потерю тепла через окна с помощью изоляционной пленки для стекла. Этот способ не очень распространен, но такая пленка помогает сохранить до 55% тепла зимой, отражает ультрафиолет и снижает температуру летом.
Также помогают сохранить тепло в доме плотные шторы (или специальные теплоизоляционные). Установите карниз так, чтобы шторы полностью закрывали раму - если вы все сделаете правильно, это поможет сохранить вам на 17% тепла больше. В теплоизоляционных шторах обычно есть липкая лента по краям, благодаря которой они крепятся к окну.
Даже если вы сделаете хотя бы часть этих мероприятий, польза будет ощутимой. Чем больше мер по утеплению вы примените, тем теплее будет дом и тем больше энергии вы сэкономите не только зимой, но и в течение года. Если же после всех усилий из окон тянет по-прежнему, тогда, возможно, пришло время их менять.