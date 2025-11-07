Побег от блэкаута: куда спрятаться с детьми на зимовку

Пока российские оккупанты уничтожают украинскую энергетику с твердой целью лишить простых украинцев света и тепла этой зимой, некоторые наши соотечественники, в первую очередь семьи с маленькими детьми и люди с тяжелыми болезнями, серьезно думают над тем, куда бы сбежать на зиму. УНИАН.Туризм собрал для них несколько идей.

До большой войны и даже до пандемии коронавируса среди части украинцев, которые могли себе позволить удаленную работу, был довольно популярным релокейт из Украины в теплые края на зимовку. Впрочем, если тогда это была скорее прихоть, то сейчас для некоторых это превратилось в необходимость. Даже если наши соотечественники уже адаптировались к жизни в условиях постоянных обстрелов и воздушных тревог, то перспектива остаться без света, газа и тепла зимой ломает даже самых стойких. Особенно критической ситуация выглядит для мам с маленькими детьми и людей с тяжелыми/хроническими болезнями, которым для поддержания жизни нужны определенные условия и без электричества их обеспечить невозможно.

Неудивительно, что часть украинцев уже начинает разведывать запасные варианты, куда можно будет временно переехать в случае большого энергетического коллапса – хотя бы просто чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

УНИАН.Туризм решил разобраться, какие варианты являются лучшими для временного переезда за границу – частные путешествия с самостоятельной арендой жилья или заказ туристических путевок у туроператоров.

Видео дня

Зимовка в Европе своими силами

Этот вариант выглядит привлекательным в первую очередь для тех, кто не планирует отправляться за пределы европейского континента и хочет спланировать все самостоятельно, без привлечения туроператоров. По сути, достаточно приобрести билет на поезд или автобус, или даже доехать собственным автотранспортом. Между тем, если понадобится дополнительный перелет в пределах Европы, стоить он будет относительно недорого.

Также благодаря безвизу в Европе удобны условия пребывания без официального оформления убежища или вида на жительство – украинцы по общим правилам пребывания в Шенгенской зоне могут оставаться на территории ее стран в течение 90 дней в пределах 180 дней. Такие же правила пребывания действуют в Турции и большинстве стран ЕС, не входящих в Шенген – Кипр или балканские страны.

При этом, является ли этот вариант более экономным, чем туристические путевки? Не факт. Если у вас нет родных-знакомых, у которых можно остановиться или которые готовы предоставить вам свое жилье на льготных дружеских условиях, то стоит учитывать, что с поиском бюджетного жилья в ЕС могут возникнуть проблемы.

Так, в той же Испании, которая переживает серьезный жилищный кризис, украинцам будет трудно снять жилье по приемлемым ценам на более длительный период. Дело в том, что испанцы очень неохотно сдают квартиры в долгосрочную аренду тем, кто не имеет официальной работы в стране. Соответственно, тем украинцам, которые захотят арендовать жилье на 2-3 месяца, если и согласятся его сдать, то выставят не очень выгодные условия – например, запросят оплату сразу за весь период и еще немалую комиссию.

Сколько стоит проживание в отелях

Тем не менее, на популярных сервисах по бронированию жилья для туристов вроде Booking или Airbnb все же можно найти немало предложений на длительную аренду.

С другой стороны, если выбирать туристические направления, где зима – это несезон, то есть шанс неплохо сэкономить. Например, в тех же Турции или на Кипре немало отелей, в том числе all-inclusive, предлагают туристам проживание по акционным ценам. Так, в турецком Бодруме, где средняя зимняя температура составляет 10-12 градусов тепла, можно найти скромные двухместные номера или небольшие частные апартаменты по цене от 600 евро (около 29 000 гривень по нынешнему курсу) за целый месяц проживания (если без питания). Между тем, месячное проживание в приличных трехзвездочных курортных отелях с завтраком предлагается в пределах 1000 евро (около 48 500 гривень) с двух человек.

Примерно такие же цены – в Ларнаке на Кипре, в Ханье на греческом Крите или Сплите в Хорватии. А вот в испанском Аликанте цены стартуют уже от 1100 евро (около 53 300 гривень) в месяц за самые скромные условия для двух гостей, тогда как в черногорском Будве наоборот вполне можно найти варианты для двоих за 400-500 евро (около 19 400-24 200 гривень) за месяц проживания.

Сколько стоит аренда квартир

Впрочем, все равно более выгодным вариантом будет все же попробовать поискать жилье на более длительный период уже на месте, вместо этого арендовав туристический вариант проживания на более короткий срок.

Например, согласно информации на туристических форумах, цены на частную аренду квартир в Турции составляют от 170-230 долларов (около 7 100-9 600 гривень) за однушку в небольших нетуристических городах вне сезона до 800-1000 долларов (около 33 500-41 900 гривень) за двушку в крупных популярных городах.

На Кипре цены будут уже дороже – на форумах чаще всего называется диапазон цен 700-1000 евро (около 33 900-48 500 гривень). Примерно такие же цены в Испании, хотя можно найти и варианты до 600 евро (около 29 000 гривень) в месяц, если иметь там свои контакты.

Все описанные выше варианты – это значительно теплее украинского климата направления, поэтому хорошая погода будет приятным бонусом к спасению от блэкаута.

В то же время, наивно надеяться, что более холодные страны-соседки Украины предлагают более дешевые цены – местные уже давно поняли, что на украинцах сейчас можно неплохо заработать. Согласно информации на все том же Booking, в польских городах вроде Люблина или Катовице месяц проживания обойдется в сумму от 600 евро (около 29 000 гривень), тогда как Краков или Варшава будут еще дороже. Аналогичная ситуация и в Румынии – в приграничной Сучаве скромные апартаменты предлагаются по цене от 800 евро (около 38 800 гривень) в месяц.

Учитываем расходы на питание

Выбирая место для зимовки, также не лишним будет проверить, где дороже обходится питание, общественный транспорт и другие бытовые расходы (конечно, речь идет о питании дома продуктами с рынков и супермаркетов, а не в ресторанах).

Если говорить о супермаркетах, то сейчас в таких странах как Кипр или Испания цены на базовый набор продуктов порой даже бывают дешевле украинских, ну или хотя бы на таком же уровне. Например, буханка хлеба в испанских магазинах в среднем стоит 1-2 евро (около 50-100 гривень), литр молока – 50-80 евроцентов (около 30-40 гривень), килограмм куриного филе – 5 евро (около 250 гривень), 12 яиц – 1,5 евро (около 75 гривень) и так далее. Конечно, что-то есть и дороже, но в целом общая сумма продуктовой корзины держится примерно на уровне с Украиной.

А вот в=в Турции еда в основном будет стоить немного дешевле: буханка 50 центов (около 21 гривень), литр молока – 1 доллар (около 42 гривень), килограмм куриного филе – 4-5 долларов (около 160-210 гривень), 12 яиц – 2 евро (около 85 гривень).

При этом зимовщикам советуют обращать внимание на сезонные местные продукты на рынках, которые точно будут стоить дешевле, а порой и по качеству будут лучше, чем в супермаркетах.

Не забываем о страховке

Отправляясь за границу, особенно на более длительный период, стоит позаботиться о страховке, которая будет покрывать основные медицинские услуги – ведь в большинстве стран Европы медицина является недешевым удовольствием, особенно когда речь идет о пребывании в больницах (пару дней такого лечения без страховки может обойтись в несколько тысяч евро).

Базовая туристическая страховка с покрытием на 30 000 евро, также предусматривающая покрытие немалого набора неотложных медицинских услуг и стоматологии, у украинских страховых компаний стоит около 1400 гривень в месяц. Улучшенный вариант на большее количество страховых рисков с покрытием на 50 000 евро обойдется в сумму около 3000 гривень за месяц.

Зимовка в теплых краях по туристической путевке

Те же украинцы, которые не имеют времени и вдохновения устраивать такой релокейшн собственноручно, рассматривают вариант с обращением к профессионалам. В сети уже даже можно увидеть советы приобрести пакетный тур в ту или иную страну, а дальше попытаться найти вариант для более длительного пребывания. Впрочем, если в странах Европы реальнее и безопаснее искать частное жилье, то на экзотических направлениях, в странах с бедной экономикой и высоким уровнем преступности, без предварительного исследования или надежных связей от такого все же лучше воздерживаться.

Кроме того, в данном случае следует учитывать, что большинство пакетных направлений позволяют украинцам находиться на их территории как туристам ограниченное количество дней. Например, в том же Египте граждане Украины могут находиться законно в течение лишь 30 дней. В то же время граждане, получавшие визу по прибытию, имеют право на бесплатное продление еще на 30 дней или платное до 3, 6 или 12 месяцев, но для этого придется обратиться в Службу безопасности Египта для оформления так называемой Foreign Residence Card.

Примерно такая же ситуация на Шри-Ланке, где украинцам разрешается находиться как туристам в течение 30 дней с возможностью продления периода пребывания до 6 месяцев, а в ОАЭ – 30 дней с возможностью продления до 90 дней.

Что предлагают туроператоры для зимовки

Впрочем, как рассказала в комментарии УНИАН управляющий директор украинского туроператора Join UP! Ирина Мосулезная, пока всплеска таких запросов от украинских туристов не наблюдается, хотя в компании и прорабатывают такие возможности.

"В целом пока у нас нет роста подобных запросов, то есть мы этот момент учитываем и обдумываем опции, но пока особого интереса со стороны туристов не видим. У нас есть ряд зимних теплых направлений, которые время от времени выбирают на так называемые "зимовки". В системе есть туры продолжительностью максимум 21-на ночь, но при необходимости можем просчитать на более долгий период", – отметила она.

В частности, туроператор предлагает туры на 21 ночь за человека при двухместном размещении, с вылетом из Кишинева (Молдова), по следующим направлениям:

Кипр: цены от 37 661 грн без питания, от 74 020 грн с завтраками;

Египет: цены от 40 205 грн только с завтраками, от 40 558 грн все включено;

ОАЭ: цены от 58 459 грн без питания, от 64 514 грн с завтраками;

Шри-Ланка: цены от 72 678 грн без питания, от 78 314 грн с завтраками.

"Это, как говорится, базовый минимум, дальше зависит от выбранного типа питания, категории отеля, длительности, акций со стороны отелей и еще ряда факторов", – резюмировала Мосулезная.

Цены на аренду квартир в Египте, Шри-Ланке и других курортных направлениях

Если вы все же решитесь искать частные апартаменты в вышеперечисленных туристических странах, чтобы продлить свое пребывание там, то цены в целом довольно приятные. Например, в том же Египте цены на скромные небольшие квартиры составляют 250-400 долларов (около 10 500-16 800 гривень), тогда как вполне неплохие варианты в курортных городах обойдутся в 500-1000 долларов (около 20 900-42 000 гривень).

Между тем, цены на квартины на Шри-Ланке колеблются в пределах 220-800 долларов (около 9 200-33 500 гривень), тогда как в ОАЭ не стоит рассчитывать на цены ниже 1000 долларов (около 42 000 гривень).

А вот цены на продукты питания в Египте будут просто смешными по сравнению с украинскими: большинство фруктов-овощей (апельсины, бананы, помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны) стоят до 50 центов за килограмм (около 20 гривень), курятина – 1,5 доллара за килограмм (около 73 гривень), рыба – 1-1,3 долларов за килограмм (около 42-55 гривень).

Питаться на Шри-Ланке также будет недорого: рис стоит 0,8-1 евро за килограмм (около 44-48 гривень), куриное филе – 2,5-3 евро (около 125-150 гривень), фрукты-овощи – 0,5-1,5 евро за килограмм (около 24-48 гривень).

Насколько дорогая зимовка заграницей по сравнению с Украиной

Учитывая средние цены на аренду в относительно спокойных тыловых местах Украины, которым блэкауты угрожают меньше, чем тому же Киеву или Днепру, релокейт за границу часто выглядит гораздо привлекательнее. К тому же, в придачу добавляется возможность немного пожить в безопасности и спокойно поспать ночью.

Так, согласно свежей статистике, средняя стоимость однокомнатных квартир в Ужгороде составляет 19 700 гривень в месяц, а во Львове – 17 700 гривень. По меньшей мере, в Египте, Турции или Шри-Ланке цены на порядок ниже.

Так же, учитывая постоянно растущие цены на продукты в украинских супермаркетах, стандартное питание в большинстве из перечисленных направлений будет обходиться или так же, или даже дешевле.

***

Мы отнюдь не агитируем украинцев срываться прямо сейчас и бежать на зиму за границу. Но всегда лучше иметь под рукой запасной вариант, если вы понимаете, что не сможете выдержать длительные отключения, чем в панике искать выход из ситуации, когда коллапс уже наступил – то ли речь идет о матерях с маленькими детьми, то ли о работниках-фрилансерах, продолжающих наполнять бюджет Украины.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.