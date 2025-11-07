Ярослав Грубич летом текущего года потерял руку на войне.

Сын украинского телеведущего Константина Грубича, оператор и режиссер Ярослав, который потерял руку на войне, поделился воспоминаниями о пережитой трагической гибели сестры-двойняшки Ольги более 10 лет назад.

"У нас сестра погибла (в ДТП - УНИАН) в 2014 году. И это все так же тяжело переживалось, и могло повториться со мной, но в других условиях. Я выжил", - отметил он в разговоре с блогером Ангелиной Пичик.

При этом Ярослав рассказал о недавнем разговоре с подругой сестры:

Видео дня

"Мы об Оле всегда помним… Недавно ее близкая подруга сказала мне, что, возможно, она - мой ангел, и я выжил, потому что травма была тяжелой, я был в критическом состоянии. Может, и так, потому что мы с ней были двойняшками. Я в какие-то такие вещи верю".

Также Грубич отметил, что готовится к протезированию, и вспомнил, как потерял руку на фронте.

"Ампутация травматическая. Это случилось сразу. Понимание того, что это навсегда, оно тоже пришло достаточно быстро. Потому что ты все это видел, я видел всю свою анатомию… Главным на тот момент было то, что я могу думать, хотя контузия была серьезной. Но я понимал, что я живой, я даже мог двигаться. Когда проснулся после первой операции, говорю: так, теперь я - левша", - поделился парень.

Кроме того, Ярослав рассказал, как принимал решение присоединиться к ВСУ:

"Я работал и учился в Польше. И полностью вернулся за несколько дней до начала полномасштабной войны. Было понятно, что что-то будет, и интересно - чем я могу быть полезен".

Напомним, как писал УНИАН, Ярослав Грубич потерял руку во время боевого задания в конце июля 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: