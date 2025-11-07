Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотных систем противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования противовоздушной обороны и разработке дронов-перехватчиков.

"На новой должности он будет отвечать за масштабирование беспилотного направления в Воздушных силах. Среди главных задач, которые стоят перед новым руководителем, - активное внедрение беспилотных технологий, в частности дронов-перехватчиков, и укрепление системы ПВО современными образцами вооружения", -отметил президент.

Также Зеленский уволил с должностей двух заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №831/2025 и №832/2025 от 7 ноября 2025 года, опубликованных на сайте Президента.

Указом №831/2025, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Сергей Демедюк. Указом №832/2025 с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Андрей Кононенко.

Война в Украине - использование дронов-перехватчиков

Недавно Зеленский заявил, что до конца ноября Украина должна достичь ежедневного производства от 600 до 800 недорогих, но быстрых БпЛА, которые будут уничтожать российские ударные дроны в полете.

