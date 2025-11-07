Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотных систем противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования противовоздушной обороны и разработке дронов-перехватчиков.
"На новой должности он будет отвечать за масштабирование беспилотного направления в Воздушных силах. Среди главных задач, которые стоят перед новым руководителем, - активное внедрение беспилотных технологий, в частности дронов-перехватчиков, и укрепление системы ПВО современными образцами вооружения", -отметил президент.
Также Зеленский уволил с должностей двух заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №831/2025 и №832/2025 от 7 ноября 2025 года, опубликованных на сайте Президента.
Указом №831/2025, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Сергей Демедюк. Указом №832/2025 с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Андрей Кононенко.
Война в Украине - использование дронов-перехватчиков
Недавно Зеленский заявил, что до конца ноября Украина должна достичь ежедневного производства от 600 до 800 недорогих, но быстрых БпЛА, которые будут уничтожать российские ударные дроны в полете.