Максим Жорин отмечает, что необходимо работать с личным составом.

"Пожары" в вопросе самовольного оставления частей (далее - СЗЧ) украинскими военнослужащими уже слишком большие, нужно понять причины. Об этом в своем Telegram-канале написал Максим Жорин, подполковник Вооруженных сил Украины, Третий армейский корпус.

Комментируя цифры СЗЧ, озвученные ранее военным и основателем Центра поддержки аэроразведки Игорем Луценко, он отметил, что это "полная катастрофа". Жорин подчеркнул, что учитывая то, как на фронте не хватает людей, этому вопросу необходимо уделять гораздо больше внимания.

"Перестать заниматься тушением пожаров, потому что они уже слишком больших масштабов. А наконец подойти к реальному изучению вопроса и понять, почему в одних подразделениях эта цифра несущественна, а в других исчисляется в тысячах", - написал он.

Так, отмечает Жорин, самый первый ответ - в плоскости работы с личным составом.

"Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное - критически необходимо", - пояснил военнослужащий.

В противном случае, отмечает он, у нас "скоро количество СЗЧ перевалит за показатели пополнения".

"Добавьте еще к этому большую мобилизацию в РФ, где явно таких проблем они не будут иметь", - написал Жорин.

Количество случаев СЗЧ в октябре

Как сообщал УНИАН, ранее командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что официально в октябре в Украине самовольно оставили части 21 602 военных, и это "очень плохой рекорд". В то же время, по его словам, эти цифры - только официальные данные, а на самом деле множество случаев СЗЧ или дезертирства не регистрируются.

Луценко подчеркнул, что ежедневные продвижения врага происходят, в том числе и потому, что нам не хватает воинов. Военнослужащий отметил, что "те, кто сейчас на фронте, воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого солдата, который не сбежал, сваливается двойная, тройная нагрузка".

