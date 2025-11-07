Актриса не отвечает на комментарии с критикой.

Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун и американский писатель Харлан Кобен написали триллер "Gone Before Goodbye", в котором читателям обещают погружение в мир российской олигархии.

В аннотации книги указано, что главная героиня - талантливый военный хирург Мэгги Маккейб - в результате трагедии теряет мужа и карьеру, из-за чего ее жизнь идет наперекосяк. В определенный момент ей бросает "спасательный круг" элитный пластический хирург, предлагая работу на другом конце света.

Как говорится в рецензии Los Angeles Times, другим концом света является Россия, а точнее - "возможно, самый богатый район на планете" Рублевка. Женщину нанимает один из самых влиятельных и опасных российских миллиардеров Олег Рагорович:

Видео дня

"Олег хочет сделать маммопластику для своей любовницы Нади. Рагорович, как и ожидалось, толстый мужчина со шкафом для документов, полным скрытых планов, но он очаровательно убедителен, и деньги уже зачислены на счет Мэгги. Она оказывается на месте еще до того, как успевает отказаться".

Автор рецензии отмечает, что Уизерспун и Кобен в этом романе коснулись навязчивой идеи богачей - использовать технологии, чтобы создать "сверхлюдей", которые не стареют.

На Instagram-странице Книжного клуба Риз Уизерспун уже появились комментарии, в которых актрису спрашивают, почему она решила написать именно о России, которая сейчас ведет войну против Украины:

"Итак, Риз любит терроризм, ладно".

"Приглашаем вас в Украину, чтобы насладиться выражением "великой" культуры".

"Когда романтизировать Россию перестанет быть "круто"?

"Действительно ли вы можете романтизировать Россию - место, отмеченное угнетением, насилием и постоянной жестокостью, связанными с ее историей и настоящим? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной сценой для вашей книги? Или мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо содержания?".

"Россия? Ты в порядке? Где ты живешь? На какой планете!?"

Напомним, ранее Уизерспун уже критиковали за выбор книги для своего Книжного клуба. Тогда члены клуба читали книгу авторки, которая хвастается любовью к России и уже во время большой войны получала там премию.

Вас также могут заинтересовать новости: