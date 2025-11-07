Как курица, так и лосось, имеют много полезных свойств.

Если говорить об источнике нежирного белка, то лосось и курица являются отличными вариантами. Однако многих интересует вопрос, что лучше и полезнее из этих продуктов. Поэтому издание Real Simple спросило зарегистрированных диетологов, которые ответили является ли лосось или курица "лучшим" источником белка, а также объяснили, как понять, какой из них подходит именно вам.

Является ли лосось хорошим источником белка?

Как отметила зарегистрированный диетолог Виктория Уиттингтон, лосось является отличным источником белка и выделяется среди других благодаря полезным для сердца омега-3 жирным кислотам, которые поддерживают здоровье мозга, сердца и суставов.

"Кроме белка, лосось содержит витамин D, витамин B12 и селен, а также полезные для сердца антиоксиданты, такие как астаксантин", - добавила диетолог Кристен Карли.

По ее словам, астаксантин также придает рыбе характерный розовый цвет.

В то же время Уиттингтон заверила, что "лосось является хорошим источником как нежирного белка, так и полезных жиров - чего нельзя сказать о многих других продуктах".

Является ли курица полезным источником белка?

Курица также является отличным источником белка, однако ее точный питательный состав зависит от части тушки. Наименее жирным вариантом является куриная грудка без кожи, заверила Виттингтон.

"Это отличный выбор, если вы хотите увеличить потребление белка без добавления лишних калорий или жира", - добавила диетолог.

Карли согласилась с ней, подчеркнув, что куриная грудка отличается высоким соотношением белка к калориям, что делает ее идеальной для роста мышц и контроля веса.

"По сравнению с лососем, курятина содержит меньше жира и минимальное количество омега-3 жирных кислот, но она обеспечивает значительное количество ниацина, витамина B6, фосфора и селена", - подчеркнула диетолог.

Какой источник белка лучше?

Хотя два источника содержат много белка, лосось все же занимает первое место. По словам Уиттингтон, это связано с тем, что он содержит больше питательных веществ, чем курица. Карли добавила, что лосось имеет более богатый питательный состав, чем белок, ведь он богат полезными для сердца жирами и микроэлементами.

Поэтому если вы выбираете между лососем и курицей, а питание является для вас приоритетом, есть несколько факторов, которые стоит учесть.

"Если вы хотите поддержать здоровье сердца или уменьшить воспаление, употребляйте лосось несколько раз в неделю. Если же вы ищете нежирный вариант, который можно легко добавить в блюда, куриная грудка - отличный выбор", - отметила Уиттингтон.

В таком случае также стоит учитывать свои кулинарные потребности и предпочтения, поскольку это тоже имеет значение.

"Например, если вы хотите использовать цитрусовые и травы, лосось - отличный выбор, поскольку он хорошо сочетается с этими ингредиентами", - добавила Виттингтон.

Кроме того, лосось прекрасно подходит для блюд средиземноморской кухни. Однако если вам нужно что-то более универсальное для различных блюд, курица и ее мягкий вкус могут стать отличным выбором.

"В конце концов, разнообразие является ключевым фактором. Употребление лосося и курицы вместе с растительными белками поможет вам получить широкий спектр питательных веществ, необходимых вашему организму", - заверила диетолог.

