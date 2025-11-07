Если враг реализует свой замысел, "город может оказаться в условиях жесткого кольцевания", предупредил "Мучной".

В Покровске количество россиян значительно превышает количество украинских бойцов. Темп и характер действий врага свидетельствует о том, что он создает условия для дальнейшей зачистки города. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале украинский военный с позывным "Мучной".

"Ситуация уже не просто ухудшается, ее понемногу засасывает в красную зону. То, что сейчас называют "серой зоной", выглядит не как равная борьба, а как банальное преимущество в количестве врага", - рассказал военный.

По его словам, сейчас на некоторых участках россиян в 20 раз больше, чем наших бойцов. Он высказался, что "это не серая зона, это шляпа".

По данным "Мучного", противник сейчас растягивается по Динасовскому району, отрабатывает рассредоточение и постепенно захватывает "высотки".

"Часть высоток уже под их контролем, другая - под постоянным давлением. К востоку от высоток, в районе завода комбикорма, фиксируются забеги - вероятно, ДРГ работает, делают быстрые выходы, но пока не закрепляются окончательно", - пояснил он.

В частном секторе, пишет "Мучной", враг осторожно продвигается на восток по территории мясокомбината. По его словам, возле предприятия "РСИ" наши бойцы обнаружили вражеское подразделение и сразу ликвидировали его:

"Итак, имеем небольшие точечные успехи в защите".

По мнению военного, с тактической точки зрения ситуация в городе такова: одна группировка противника держит северо-западный фланг для отвлечения и недопущения новых сил, другая вклинивается с востока, чтобы перекрыть пути отхода и установить огневой контроль. "Мучной" считает, что если врагу это удастся, "город может оказаться в условиях жесткого кольцевания, и тогда расчет давления на оборону будет системным, а не хаотичным".

Военный отметил, что город еще не захвачен врагом, но темп и характер его действий - "не просто маневр, а методичная отработка позиций и создание условий для дальнейшей зачистки".

Покровск: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по данным издания ZDF, битва за Покровск подходит к концу. Отмечалось, что россиянам обеспечила успех их инновационная тактика: враг нашел укрытие в руинах и атаковал оттуда украинские подразделения БпЛА, заставив их действовать с большего расстояния и ограничив тем самым их возможности. Тем временем операция украинского спецназа с участием элитных подразделений ГУР МО и СБУ не смогла изменить ход событий в городе, пишет издание.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, России крайне важно сейчас захватить Покровск, чтобы иметь возможность давить с требованиями, например, о снятии санкций. По его словам, Россия очень боится "сильных решений со стороны США, если нет успеха на поле боя", и поэтому для нее важно "сделать все, чтобы реально захватить Покровск, в любом формате, и показывать успех на поле боя".

"И тогда они смогут попытаться вернуть этот нарратив - что мы же вам говорили, что захватим Донбасс, мы же вам говорили, что заставьте президента (Зеленского) и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы, безусловно, все равно захватим восток Украины. Заставьте его, и тогда мы будем договариваться между собой", - пояснил Зеленский.

Колумнист Марк Чемпион пишет, что падение Покровска будет иметь последствия, но не те, о которых все думают. Он убежден, что потеря города не станет для Украины катастрофой. Для украинцев это будет очередным ударом по морали, для россиян - единственным значительным успехом после рекордных потерь за текущий год, констатировал аналитик.

