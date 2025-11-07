Это стало возможным благодаря возмущению общественности.

В Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова, который должен был появиться на сцене Fondazione Arena di Verona в опере "Don Giovanni".

Как передает итальянское информационное агентство ANSA, организаторы приняли соответствующее решение после многочисленных протестов из-за его поддержки кремлевского правителя Путина:

"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", запланированной в Театре Филармонико в Вероне с 18 по 25 января 2026 года".

К отмене участия Абдразакова призвала ассоциация Liberi Oltre le Illusioni, которая назвала разрешение выступать "открытием дверей для режима Путина". Согласно заявлению, артисту уже запрещали выступать в США, Франции и самой Италии.

Видео дня

"Мы, согласно своей миссии, снова призываем запретить Ильдару Абдразакову выходить на сцену, соблюдая конституционные ценности справедливости и демократии, а также обеспечить, чтобы Италия не стала убежищем для кремлевской пропаганды, а ценила свободу", - говорится на сайте организации.

Как известно, в 2023 году Абдразаков был включен в список культурных деятелей, выдвинувших Путина как "независимого кандидата" на президентских выборах. Также он возглавил театр в аннексированном Россией Севастополе и стал членом культурного совета при президенте РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: