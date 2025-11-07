Россияне стремятся захватить город как можно быстрее, чтобы иметь возможность давить с требованиями, например, о снятии санкций, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущей сложной ситуации в битве за город Покровск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как отметил президент, на Ставке был заслушан доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал, что ситуация в городе сложная.

"Враг осуществлял штурмовые действия с привлечением техники. Потерял технику. Но цель номер один для врага - оккупировать Покровск как можно скорее", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что за сутки российские оккупанты совершили 220 штурмов города Покровск.

"В самом городе, в середине, по данным наших военных, находится 314 "русских"", - рассказал президент.

В то же время, по его словам, общая группировка оккупантов, которая с окраин давит на Покровском направлении, является очень большой.

Какова цель России

"Россия очень боится принятых сильных решений со стороны США, если нет успеха на поле боя. И поэтому для России очень важно, сделать все, чтобы реально захватить Покровск, в любом формате, и показывать успех на поле боя, то ли идти на Волчанск, или еще что-то сделать... И тогда они смогут попытаться вернуть этот нарратив - что мы же вам говорили, что захватим Донбасс, мы же вам говорили, что заставьте президента (Зеленского) и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы, безусловно, все равно захватим восток Украины. Заставьте его, и тогда мы будем договариваться между собой", - пояснил Зеленский.

По его мнению, это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку какого-то пакета санкций.

"Потому что знаете - все в ожидании", - сказал Зеленский.

Планируется ли вывод украинских войск из Покровска

На этот вопрос ответил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, который тоже участвовал в заседании Ставки.

Гнатов подтвердил, что Покровское направление является одним из самых горячих. При этом, по его словам, все решения, касающиеся проведения оборонительной операции Покровска будут приниматься военным командованием:

"Это точно не публичная история, но о последствиях, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать - обществу будет сообщено. Сейчас, в интересах, прежде всего, защитников города, лишняя публичная информация точно не будет способствовать выполнению ими задач".

Впрочем, Гнатов подчеркнул, что российские оккупанты не отказываются от попыток захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.

"Эти намерения уже на самом деле продолжаются больше года. Они пытаются создать там условия для того, чтобы захватить этот относительно небольшой город. Действительно, там создано определенное преимущество в силах и средствах противника, они инфильтрировались частично в городскую застройку, особенно на южной окраине этого населенного пункта, и пытаются таким образом создать ячейки для того, чтобы продолжить в дальнейшем наступление", - рассказал начальник Генштаба.

Ситуация на Харьковщине

"Купянск. У нас есть продвижение 1100-1200 метров. Спасибо нашим военным", - сообщил Зеленский.

Вместе с тем, по его словам, в Волчанске ситуация напряженная и может осложниться из-за того, что продолжается накопление российских боевиков.

"Их накопление за эти сутки 600 увидели наши военные", - добавил президент.

Другие участки фронта

По словам Зеленского, оккупанты не имели успеха во время штурмовых действий города Северска и не имели успеха на Краматорском направлении. Еще россияне стремились продвинуться в направлении Константиновки, но тоже успеха не получили.

В районе Доброполья продолжают положительно действовать Вооруженные силы Украины, подчеркнул глава государства.

Рекордные потери РФ в октябре

"Мы имеем 25 тысяч потерь "двухсотых" врага за октябрь только благодаря БПЛА. Четкая цифра, потому что это все с видеоподтверждением... Считаем, без видеоподтверждения плюс еще 2-3 тысячи. Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", - подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил: это говорит о том, что Силы обороны Украины увеличивают количество применения дронов на фронте, и, соответственно, враг несет большие потери.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, сейчас Покровск похож на руины, российские оккупанты глубоко проникли в город.

По данным канала ZDF, битва за Покровск и Мирноград уже скоро может перейти в завершающую стадию, потому что российским войскам удалось продвинуться еще дальше вглубь города. Издание рассказало, что россияне применили в городе инновационную тактику: их войска нашли укрытие в руинах и атаковали украинские подразделения БпЛА, комбинируя удары дронами и артиллерией, а также устраивая рейды и засады. Таким образом они заставили украинские подразделения действовать с большего расстояния, тем самым ограничивая их возможности.

