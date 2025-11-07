Эта задача со спичками сложнее большинства, поскольку содержит сразу две операции.

Головоломка со спичками - популярный в интернете вид задач, который проверяет логическое мышление, внимательность и находчивость. Такая загадка представляет собой заведомо неправильный математический пример. Чтобы уравнение стало правильным, нужно переложить одну или несколько спичек.

Очень сложная задача со спичками

Перед вами изображен пример 8+3-4=0, который очевидно является неверным. Вам можно переместить всего одну спичку, чтобы задача обрела смысл. По правилам подобных головоломок нельзя убирать палочки из знака "=" или перечеркивать его, но разрешено менять любые другие символы и цифры.

Данная загадка является особенно сложной по двум причинам. Во-первых, в ней содержится сразу две математические операции, хотя обычно используется только одна. Во-вторых, правильных решений есть несколько. Внимательно посмотрите на спички и подумайте, какую из них можно переложить для исправления уравнения.

Небольшая подсказка для тех, кто не может найти ответ: не трогайте цифру 0 в конце. Поразмыслите, что вы можете поменять, чтобы пример стал равен нулю.

Самый популярный правильный ответ состоит в том, что горизонтальную спичку из цифры 4 перекладывают так, чтобы получилось число 11. Тогда пример обретает верную форму: 8+3-11=0.

Однако такие головоломки со спичками с ответами обычно имеют несколько методов решения. Пользователи интернета нашли еще как минимум два возможных способа исправить пример:

6+3-9=0;

9+3-4=8.

Если вы смогли найти хотя бы одно верное решение, то обладаете высоким IQ и развитым математическим мышлением. А если нашли сразу несколько вариантов, то ваш интеллект действительно выдающийся.

