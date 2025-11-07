Если Европа не использует деньги россиян на нужды Украины, оплачивать все придется из собственных карманов.

Странам ЕС придется тратить на поддержку Украины до 5,6 млрд евро в год в течение неопределенного срока, если репарационный кредит в 140 млрд евро за счет замороженных российских активов не будет одобрен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы Европейской комиссии.

Документ, который был распространен между правительствами стран-членов ЕС, подчеркивает финансовые последствия отказа от использования российских активов для дальнейшего финансирования потребностей Украины.

"Если такой план останется нерассмотренным, 27 государств-членов блока должны либо разрешить совместные заимствования, которые перегрузят и без того напряженные национальные бюджеты миллиардами новых обязательств, либо предоставить Украине прямые гранты на общую сумму 140 млрд евро", - пишет Financial Times.

Отмечается, что стоимость обслуживания совместного займа на 140 миллиардов как раз достигнет 5,6 млрд евро в год. Например, Фрнции придется платить почти 1 млрд евро, Италии - 675 млн евро. Бельгия, которая так яростно сопротивляется использованию российских денег для покрытия украинских потребностей, будет платить почти 200 млн евро в год.

Зато, как отмечает Еврокомиссия, предоставление Украине репарационного кредита за счет замороженных активов РФ будет предусматривать лишь временное "условное обязательство" для государств-членов ЕС.

Репарационный кредит для Украины

Как писал УНИАН, так называемый репарационный кредит на примерно 140 миллиардов евро - это идея, которую в Европейском Союзе обсуждают как один из возможных механизмов долгосрочного финансирования потребностей Украины. Речь идет не о традиционном кредите, а о финансовой схеме, которая должна быть обеспечена замороженными активами Центрального банка России, находящимися в странах ЕС, прежде всего в депозитарии Euroclear в Бельгии.

По этой концепции ЕС привлекает средства на финансовых рынках под залог российских активов и передает их Украине. Возврат долга в будущем формально возлагается не на Украину, а на Россию - в виде репараций после завершения войны. То есть логика механизма такова: Евросоюз дает Украине средства сейчас, а в будущем, когда Россия будет юридически обязана выплатить компенсации за нанесенный ущерб, эти деньги пойдут на погашение кредита. Поэтому этот инструмент и называют "репарационным кредитом".

Для Украины это важно тем, что дает возможность получить значительный и долгосрочный финансовый ресурс, необходимый для поддержания экономики, обороны и восстановления. Для Европы это способ поддержать Украину, не тратя сразу огромные суммы из бюджетов стран-членов, а используя российские активы как финансовую основу.

Однако реализация такой схемы сталкивается с трудностями. Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов, требует гарантий, что страна не будет иметь юридических и финансовых рисков, если Россия подаст иски или будет оспаривать такое решение.

