Это стало серьёзным ударом по военному финансовому положению Кремля на фоне новых санкций США, ужесточивших контроль над экспортом энергоносителей.

По данным Министерства финансов, жизненно важные доходы России от продажи нефти и газа в октябре упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что это стало серьёзным ударом по военному финансовому положению Кремля на фоне новых санкций США, ужесточивших контроль над экспортом энергоносителей.

Согласно официальным данным, Москва собрала 888,6 млрд рублей, или 10,9 млрд долларов, в виде налогов на нефть и газ, что меньше, чем примерно 1,2 трлн рублей в октябре 2024 года. Резкое падение произошло на фоне низких цен на нефть, укрепления рубля и ужесточения западных санкций в связи с вторжением России в Украину.

Видео дня

За первые 10 месяцев 2025 года доходы от продажи нефти и газа составили 7,5 трлн рублей, что ниже показателя в 9,5 трлн рублей за аналогичный период прошлого года - снижение более чем на 2 трлн рублей, или на 21%.

Это давление, скорее всего, усилится. В конце октября Министерство финансов США ввело санкции против финансовых подразделений "Роснефти" и "Лукойла". Хотя изначально существовали опасения, что новые ограничения могут сократить мировое предложение и подтолкнуть цены к росту, рынки в целом проигнорировали их после первоначального скачка цен.

Россия сталкивается с необходимостью снижения цен на нефть

Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING, считает, что отсутствие влияния на цены на нефть свидетельствует о том, что рынок не ожидает значительного сокращения предложения.

Отмечается, что хотя России удалось перенаправить значительную часть своей нефти через "теневой флот", не-западное страхование и недолларовые платежные системы, покупатели по-прежнему могут столкнуться с растущими рисками несоблюдения требований в связи с последними санкциями США. Бриджит Пэйн, руководитель отдела прогнозирования энергетики Oxford Economics, написала:

"Влияние, вероятно, будет больше сказываться на ценах, чем на доступности, поскольку России придется предлагать более значительные скидки, чтобы компенсировать покупателям более высокие юридические и логистические риски".

Пэйн считает, что дополнительные расходы на страхование и финансирование представляют собой санкционную премию на российскую нефть. Эта премия, добавила она, увеличит скидку на международные сорта и уменьшит чистую выручку Москвы.

По данным Министерства экономического развития, опубликованным на прошлой неделе, российская экономика выросла на 0,6% в годовом исчислении в третьем квартале. Рост экономики снизился по сравнению с 1,1% во втором квартале и 1,4% в первом квартале, что является резким замедлением после бума военного времени, вызванного значительными расходами на оборону и государственными субсидиями.

Отмечается, что в то время как администрация президента Владимира Путина сталкивается с растущей бюджетной нагрузкой, Вашингтон, всё ещё стремящийся к дипломатическому прорыву в Украине, дал понять, что хочет сохранить низкие цены на энергоносители и контролировать инфляцию, одновременно ужесточая санкции, которые могут опустошить военные ресурсы Москвы.

Цены на нефть

Цены на нефть утром в пятницу, 7 ноября, выросли, однако по результатам недели стоимость "черного золота" на мировом рынке направляется к очередному падению.

По данным портала Investing, по состоянию на 12:53 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 78 центов, до 64,16 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI выросла на 81 центов, до 60,24 доллара за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: