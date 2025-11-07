Слава Красовская уже прошла курс по тактической медицине.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Станислава Красовская, известная по сериалам "Жіночий лікар. Нове життя" и "Кріпосна", высказалась о женской мобилизации.

В интервью 24 каналу артистка призналась, что с начала полномасштабного нападения России задумывалась над возможностью мобилизоваться, но до сих пор не нашла для этого достаточно смелости и уверенности. В то же время она успела пройти пятидневный курс подготовки, который включал тактическую медицину:

"Мы не знаем, когда закончится эта война, и не знаем, не наступит ли тот момент, когда начнется обязательная мобилизация для женщин. Поэтому во время войны, безусловно, каждый из нас должен хотя бы немного ориентироваться и быть подготовленным. Но дело в том, что такие курсы полезны не только для условий фронта. Одной из базовых дисциплин там является медицинская подготовка - а это те знания, которыми просто обязан обладать каждый украинец".

Красовская отметила, что в условиях российских обстрелов гражданские должны понимать, как не паниковать, а уметь оказывать первую неотложную помощь себе и близким.

Видео дня

"Это очень важно, потому что паника отнимает драгоценное время и может только навредить. Мы должны знать, чего категорически нельзя делать в таких ситуациях, и наоборот - чем можем помочь. По крайней мере нужно уметь определять массивное кровотечение и понимать, как с ним справиться даже до прибытия медиков", - добавила актриса.

