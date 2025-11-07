При правильном использовании эта вещь хорошо помогает оккупантам во время продвижения вперед.

Российско-украинская война принесла много инноваций на современное поле боя, и одной из самых неординарных стало массовое распространение так называемых плащей-невидимок в российской армии. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что долгое время россияне полагались на классическую тактику бронетанковых штурмов украинских позиций. По мере того, как украинские дроны уничтожили львиную долю российской бронетехники, агрессор перешел к более неординарной тактике мотоциклетных штурмов, полагаясь не на броню, а на скорость при преодолении "килл-зоны" украинских дронов. Но и это не дало результата, поэтому россияне перешли к тактике "просачивания" малых пехотных групп, ищущих щели между украинскими позициями.

При тактике просачивания ключевым становится фактор маскировки и незаметности. И именно здесь пригодились термозащитные пленки, которые маскируют тепло тела, делая пехотинца незаметным для дронов с тепловизионной камерой.

Как работает плащ-невидимка

"Захватчики ползут несколько дней под антитермальными плащами. Еду и воду им сбрасывают дроны. За ночь они ползут десятки, а может, и сотни метров. 2-5 солдат", - описывает тактику россиян украинский военнослужащий Владимир Демченко.

Теплоизоляционные плащи играют в этой тактике ключевую роль, пишет Forbes. Поскольку поле боя постоянно находится под наблюдением с дронов, лучшее время для "просачивания" - ночью, когда обычные оптические камеры становятся "слепыми". Ночью наблюдение ведется дронами с тепловизионными камерами, благодаря которым теплый объект виден издалека на фоне холодного ландшафта. Теплоизоляционные плащи нужны именно для того, чтобы скрыть тепло. И тогда пехотинец будет обычным темным пятном в окружении других темных пятен, в которые превращается все вокруг в объективе тепловизионной камеры.

Эта камуфляжная одежда обычно изготавливается из нейлона со светоотражающим слоем, а также может быть покрыта частицами алюминия или серебра для более быстрого рассеивания тепла.

При этом даже такой камуфляж надо использовать правильно, иначе он не будет маскировать, а наоборот демаскировать пехотинца, как видно на скриншоте в коллаже в начале статьи.

Наиболее эффективным такой камуфляж является в определенное время суток, известное как "тепловой переход". Растения, почва и вода нагреваются и охлаждаются с разной скоростью, формируя некую пеструю простыню на картинке тепловизионной камеры. Поэтому россияне пытаются просачиваться именно в моменты "теплового перехода" вечером и утром.

Впрочем, украинские операторы тоже учатся выискивать россиян даже в таком камуфляже. Опытные дронщики ищут признаки "ползунов" в термоплащах. Кроме того, россиян иногда ловят на попытках ползти в термоплаще днем, когда их хорошо видно невооруженным глазом. Очевидно, они не осознавали, что эта "невидимость" работает только против камер с тепловизионным зрением.

Впрочем, бойцы признают, что при правильном использовании "плащи-невидимки" существенно помогают россиянам в применении тактики просачивания.

